FETÖ'cü Enes Kanter'den skandal sözler

FETÖ'cü Enes Kanter, MİT tarafından Türkiye'ye getirilme korkusu nedeni ile takımının Londra'daki maçına katılmayacak.

Güncellenme 07 Ocak 2019 09:24

15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası kendisini FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in manevi oğlu olarak ilan eden Enes Kanter, 17 Ocak'ta Londra'da oynanacak Washington Wizards maçında MİT korkusu nedeni ile forma giymeyeceğini açıklamıştı. İngiltere’ye gitmeyeceğini ve bunun nedenini BBC’ye anlatan FETÖ’cü Kanter, suikasta uğramaktan koktuğunu ileri sürdü.

Türkiye’ye getirilebilir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a karşı nefret söylemlerinde bulunduğunu kabul eden Kanter, bu söylemleri nedeni ile başının dertte olduğunu, kendisini güvende hissetmediğini, Harry Potter'ı çok sevdiğini, Londra'ya gelip her yerini gezmeyi çok istediğini, bunun üzücü olduğunu ama bu ülkeye gitmesinin kendisi için büyük risk olduğunu söyledi.

MİT’in operasyonları korkuttu

MİT’in yurt dışı operasyonlarının bir benzerinin kendisine de yapılmasından korktuğunu dile getiren FETÖ Kanter, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sevenlerinin çok olduğunu belirterek, “Paranoyak olduğumu söyleyebilirsiniz ama bu riski almak istemiyorum. Takımımın güvenlik sorumlusu bana, Londra'ya gidersem odamdan çıkamayacağımı ve hiçbir aktiviteye katılamayacağımı söyledi” dedi.

Ölüm tehdidi alıyormuş

Her geçen gün daha fazla ölüm tehdidi aldığını anlatan Kanter, son zamanlarda bunun giderek arttığını, aynı şekilde konuşmaya devam edeceğini, yaptıklarının basketboldan da, NBA'den de daha büyük bir şey olduğunu iddia etti.

Babası da FETÖ’den tutuklu

Enes Kanter’in babası Mehmet Kanter de 2017’de FETÖ’cü olduğu gerekçesi ile tutuklanmıştı.

Aynı yıl Türkiye pasaportu iptal edilen Enes Kanter, bu nedenle Londra'daki maçta forma giyemiyor.