FETÖ'cü Enes Kanter Türkiye'ye iade edilme korkusu yaşıyor!

FETÖ'cü Enes Kanter, Londra'daki maça gitmeyeceğini, Türkiye'ye iade edilme korkusu yaşadığını söyledi.

Güncellenme 28 Ağustos 2018 15:52

New York Knicks'te forma giyen ve kendisini FETÖ elebaşı Fethullah Gülen’in manevi oğlu ilan eden Enes Kanter, geçtiğimiz günlerde basın mensuplarına verdiği röportajda, Türkiye’ye iade edilme korkusu yaşadığını, bu nedenle Londra’daki maça gitmeyeceğini açıkladı.

Türkiye’ye iade edilme korkusu yaşıyor

Haberde Kanter’in, Türk pasaportunun olmadığını, Londra'ya gitmesi durumunda Interpol’ün orada beni kendisini bekliyor olacağını, Türkiye’ye gönderileceğini çünkü ABD vatandaşı olmadığını söyledi.

Romanya’da gözaltına alındı

Pasaportunun iptal edilmesi sebebiyle 2017 yılında Romanya havaalanında gözaltına alınan Kanter'in daha sonra ABD'ye dönmesine izin verilmişti.

Kulüpten açıklama yapılmadı

Knicks takımı, 17 Ocak 2019'da Londra'daki O2 salonunda Wizards ile oynayacak, ancak Kanter iade edilmesi korkusu nedeniyle maça katılmama kararı verdi. Konuya ilişkin kulüp yöneticilerinin ne diyeceği ise henüz bilinmiyor.