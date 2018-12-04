FETÖ'cü Enes Kanter, NBA'i de karıştırdı

NBA Avrupa resmi hesabından yapılan paylaşımda FETÖ'cü Enes Kanter'e yer vermedi.

Güncellenme 04 Aralık 2018 14:45

NBA Avrupa'nın resmi Instagram hesabı, “NBA'deki yetenekli Türk oyunculardan hangisi şu ana kadar daha iyi bir sezon geçiriyor?” mesajıyla paylaştığı karede FETÖ’cü Enes Kanter’e yer vermedi.

FETÖ’cü Kanter’den tepki

Türk pasaportu iptal edilen ve vatandaşlıktan çıkarılan FETÖ üyesi Enes Kanter, sosyal medya hesabından NBA’in bu paylaşımına tepki gösterdi.

NBA’e şok suçlama

Kanter; NBA’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan çekindiğini, bu yüzden kendisinin o karede yer almadığını iddia etti.

NBA fotoğrafı sildi ve yeniden paylaştı

NBA yönetimi de Kanter’in bu tepkisinden sonra görseli sildi ve paylaştığı yeni bir fotoğrafta Enes Kanter’e de yer verdi.

Türk takipçilerden tepki

Bu paylaşım ise Türk basketbol severler tarafından eleştiri aldı. Takipçiler, Enes Kanter’in terör örgütü üyesi olduğunu belirtti. NBA yönetimi paylaşımı sayfasında tutmaya devam etti.