FETÖ'cü Enes Kanter, hakaret dolu sözlerden yargılanacak!

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in manevi oğlu olduğunu açıklayan Enes Kanter'e Hidayet Türkoğlu'na hakaret ettiği gerekçesi ile hakkında iddianame düzenlendi.

Güncellenme 07 Şubat 2018 10:24

New York Knicks'te forma giyen FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e övgü dolu sözleri ile tartışmaya sebep olan Enes Kanter, daha önce Gülen'e bağlılık yemini etmiş ve soy adını Gülen olarak değiştirdiğini açıklamıştı. Twitter'dan yaptığı açıklamalarda hakaret dolu sözlerle tepki çeken Kanter, biçok kez Cumhurbaşkanın başdanışmanı Hidayet Türkoğlu'na hakaret ettiği gerekçesi ile hakkında iddianame düzenlendi.

İstanbul Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu'nun hazırladığı iddianamede Enes Kanter'in sosyal medyadan TFF Başkanı Türkoğlu'na küçük düşürücü ve hakaret içerikli içerikler yazdığı yer aldı.

İddianameye göre, Enes Kanter hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Türkiye'de olmadığı için Kanter'in işlediği hakaret suçunun cezalandırılması gerektiği ifade edildi. Enes Kanter hakkında hakaret suçu dolayısıyla bir yıldan dört yıla kadar hapis istenirken, suçun aleni işlendiği gerekçesiyle ceza yarı oranında artırılmasını talep edildi.