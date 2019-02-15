FETÖ'cü Ekrem'in nasıl kaçtığı ortaya çıktı

FETÖ'nün kapatılan gazetesi Zaman'ın eski genel yayın yönetmeni Ekrem Dumanlı'nın nasıl kaçtığı ortaya çıktı.

Güncellenme 15 Şubat 2019 11:12

FETÖ davaları kapsamında ifade veren gizli tanık “Mert”, örgütün gazetesi Zaman’ın eski Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı’nın ülkeden nasıl kaçtığına dair önemli bilgiler paylaştı.

Dumanlı nasıl kaçtı?

Gizli tanık Mert, kaçak örgüt üyelerinin yurt dışına Edirne’de bulunan Meriç nehrinden yürüyerek ya da Gürcistan’a dağ yollarını kullanarak geçtiklerini anlattı. Dumanlı’nın da nehir debisinin düştüğü bir dönemde Meriç’ten kaçtığını söyledi.

Firarilere yardım eden birileri var

Gizli tanık, Dumanlı’nın Meriç’in suyunun azaldığı bir dönemde yürüyerek yurt dışına firar ettiğini, kaçacaklara bu işi para karşılığı yapan şahısların yardım ettiğini, ülke olarak ise Almanya, Kanada, Yeni Zelanda ya da vize istemeyen ülkelerin tavsiye edildiğini anlattı.

Örgütle ilişkisi olmayan akrabalardan destek alıyorlar

FETÖ kaçaklarının gittikleri ülkelerde kendilerine iş imkanı da sağlandığını aktaran gizli tanık, yurt dışına çıkan bazı hakkında işlem yapılmayan FETÖ’cülerin örgütle ilgisi olmayan akrabaları yardımı ile çıktığını, para ve dijital materyallerin bu akrabalar vasıtasıyla taşındığını söyledi.

Türkiye’de saklanan FETÖ’cüler hakkında flaş ifadeler

Yeni Şafak’ın haberine göre; gizli tanık Mert, aranan bazı FETÖ’cülerin Türkiye’de saklandığı evler hakkında da bilgiler paylaştı. Buna göre, aranan şahısların gece saat 05.00'dan sonra evi terk ettiğini, saat 08.00’dan sonra yeniden döndüğünü, sonra da evi taşıyarak değiştirdiklerini, yeni adresleri kendi üzerlerine almadıklarını, her ilde uygulama yapılacağını, sitelerden ev tutmadıklarını, yapılacak aramalardan kesinlikle haberdar olduklarını, Marmara Üniversitesi ile ilgili üç operasyon yapıldığını, üçünden de haberdar olduklarını, aramalarda polislerin yardımcı olduğunu, dijital materyalleri genelde aranmadığı için buz dolabı altına attıklarını ifade etti.