FETÖ'cü Ekrem ortaya çıktı! O ittifaka oy istedi

FETÖ'cü Ekrem Dumanlı; 31 Mart seçimlerinde CHP, HDP ve İyi Parti'nin kurduğu Millet İttifakı’na oy istedi.

Güncellenme 21 Mart 2019 10:39

15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası ABD’ye firar eden FETÖ’cü Ekrem Dumanlı, sosyal medya üzerinden taraftarlarına seslendi. Dumanlı; 31 Mart seçimlerinde CHP, HDP ve İyi Parti'nin kurduğu Millet İttifakı’na oy verilmesi gerektiğini söyledi.

Halkı oy vermeye davet etti

31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala FETÖ'cü hainler sosyal medya hesapları üzerinden algı operasyonlarına başladılar. Dumanlı da bu kapsamda, seçimler için çağrıda bulunarak halkı oy vermeye davet etti.

Millet İttifakına oy istedi

FETÖ’nün firari isimlerinden eski Zaman Gazetesi Genel Yayın Müdürü Ekrem Dumanlı yayınladığı videoda, isim vermeden de olsa, dolaylı yoldan CHP, HDP ve İyi Parti'ye oy istedi.

"Sandığa gidin, oy verin" Dumanlı; "Her bir oy diyor ki, biz artık seni istemiyoruz. Arkadaş düş yakamızdan. Defolup gitsinler. Sandığa gidebilenler sandığa gitmeli. Eli kalem tutanlar yazı yazmalı, konuşabilenler konuşmalı, ta ki bu karanlık dönem bir an önce sona ersin, aydınlık gelsin” dedi.