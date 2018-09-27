FETÖ'cü çift hücre evinde yakalandı!

FETÖ soruşturması kapsamında örgüte yakın kurumlarda çalışan Faik M.S. ile Eşi Zeynep S.’nin saklandıkları hücre evinde yakalandı.

Güncellenme 27 Eylül 2018 15:53

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında örgüte yakın kurumlarda çalışan Faik M.S. ile Eşi Zeynep S.’nin yakalanması için operasyon başlatıldı.

Atakum’da bir evde bulundular

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile istihbarat birimlerinin başlattığı çalışmada ekipler, ByLock kullandıkları belirtilen ve Atakum Yenimahalle’de oturdukları belirlenen çiftin, hücre evine operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan şüpheli şahıslardan Zeynep S.'nin sahte kimlik kullandığı tespit edildi.

ByLock’a 68 bin kez giriş yapmış

Telefonlarında ikişer ByLock programı tespit edilen örgüt üyelerinden Faik M. S'nin, ByLock'a 68 bin 614, Zeynep S'nin de 2 bin 619 kez giriş yaptığı belirlendi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.