FETÖ'cü Çiçek, darbe toplantılarına katılmış

FETÖ'nün sivil imamlarından Hakan Çiçek’in telefon hattını ilk kez Pensilvanya'da kullandığı ortaya çıktı.

Güncellenme 01 Ağustos 2018 16:17

FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimini Akıncı Üssü’nden yönettiği belirtilen sivil imamlardan Hakan Çiçek’in telefon hattını ilk kez Pensilvanya'da kullandığı ortaya çıktı. Darbe girişiminden 4 ay önce FETÖ elebaşı Fethullah Gülen’in yaşadığı çiftlikte bulunduğu tespit edilen Çiçek’in burada darbe toplantılarına katıldığı iddia edildi.

12 kişilik bir ekip kuruldu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce ele geçirilen dijital dokümanların incelenmesi için 12 kişilik özel bir ekip kurdu.

Gülen talimat vermiş

Akıncı Üssü civarındaki arazide bulunan, örgütün sivil imamlarından Kemal Batmaz ile Hakan Çiçek’e ait olduğu belirlenen cep telefonlarında, darbe girişiminin emir ve talimatının Fethullah Gülen tarafından verildiğine yönelik delillere ulaşıldı.

Kod adı: Eczacı Abdi

DHA’nın haberine göre, kayıtlardaki Çiçek’in 'Eczacı Abdi' kod adlı firari örgüt üyesi Abdullah Bayram ve telefonunda 'Hkn Ada Avukat' olarak kaydedilmiş olan firari örgüt üyesi Hakan Serbest aracılığıyla Gülen'le, cep telefonundan çeşitli programlarla bağlantı kurduğu belirlendi.

Telefondan neler çıktı?

Çiçek'in telefonunun incelemesi sonucu oluşturulan raporda, "03.07.2016 tarihinde saat 00.02.36'da ve diğeri aynı gün 00.02.35'de ABD ülkesi Pensilvanya eyaletinde terör örgütünün merkezi olarak kullanılan ve örgüt elebaşı Fethullah Gülen ile merkez komitenin barındığı binaya ait koordinatlar olduğu, yine o anda çekilen fotoğraf ve video dosyalarının da aynı yeri gösteren koordinatlarla eşleşerek kaydedildiği tespit edilmiştir. Buradan da sanığın ele geçirilen cep telefonu ilk olarak ABD ülkesi Pensilvanya eyaletinde terör örgütünün merkezi olarak kullanılan ve örgüt elebaşı Fethullah Gülen ile merkez komitenin barındığı çiftlik evinde aktive edildiği anlaşılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Koordinat bilgileri yer aldı

Telefon incelemesinde Çiçek'in, 25 Haziran 2016'da Pensilvanya'daki 'Masal Kafe' adlı yerde olduğu belirlendi. Raporda, Çiçek'in ABD'de bulunduğu farklı yerler ve ABD'ye giderken kullandığı Atatürk Havalimanı'ndan da koordinat bilgileri yer aldı.

Çiçek ne demişti?

Savcılık, elde edilen bilgileri Çiçek'in yargılandığı Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Çiçek, mahkemede verdiği ifadesinde darbe girişimi ile ilişkisi olmadığını, 15 Temmuz günü Akıncı Üssü'ne, sahibi olduğu okula öğrenci bulmak için gittiğini söylemişti.