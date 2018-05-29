FETÖ'cü Boydak devletten özür bekliyormuş!

FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan Boydak kardeşler, bugün sekizinci kez hakim karşısına çıktı.

Güncellenme 29 Mayıs 2018 15:36

FETÖ soruşturması kapsamında sekizinci kez hakim karşısına çıkan Boydak kardeşlerin yargılanmasına bugün de Kayseri'de devam edildi.

Hacı Boydak SEGBİS’le bağlandı

İkinci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 2. gününde tutuklu sanıklar Memduh ve Şükrü Boydak kardeşler ile tutuksuz sanıklar Bekir, İlyas, Erol ve Mustafa Boydak, Murat Bozdağ ve Halit Bayhan hazır bulundu. Tutuklu sanık Boydak Holding yönetim kurulu eski başkanı Hacı Boydak ise, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Sadece FETÖ’ye yardım yapmadım

Boydak Holding'in yönetim kurulu eski başkanı Hacı Boydak, tüm hayatını vatan ve millete hizmet için geçirdiğini, terör örgütü üyeliğinden yargılandığını, bundan büyük ızdırap duyduğunu, ceza alacağım korkusuyla yalan söylemediğini, her şeyi başından beri anlattığını, iradesini kimseye ipotek etmediğini, terörist olmadıklarını, hayırsever bir aile olduklarını, her yere yardım yaptıklarını, sadece FETÖ'ye yardım yapmadıklarını, ihtiyacı olan herkese yardım ettiklerini, kimseden para toplamadığını, işadamı olduğunu, bu yüzden kimseden para isteyemeyeceğini, herkesin kendisinden para istediğini, vakıf, dernek, cemaat ayırt etmeden yardım yaptıklarını, bu yüzden yargılandıklarını, toplum menfaatine çalıştığına inandığı birçok yere yardım ettiğini ileri sürdü.

Tutuklu değil, tutsağım

Hacı Boydak, mahkemede tutuklu olarak değil, tutsak olarak yer aldığını, kararın ne olursa olsun tutsaklığın son bulmasını istediğini, sağlık durumları nedeni ile tahliyesini istediğini, bunun kendisi için çok onur kırıcı olduğunu, üniversite eğitimini bitirmek istediğini, tutukluluk durumunun devam etmesi durumunda sınav hakkının verilmesini istediğini söyledi.

Müsadereyi reddediyorum

Atasından miras kaldığını emeği ve alın teri ile büyüttüğünü iddia ettiği şirkete müsadere talebini kabul etmediğini vurgulayan Boydak, "Helalinden kazandığımız şirketimizin müsadere talebinin reddini istiyorum" diye konuştu.

Fetullah Gülen'i ziyaret ettim

Elindeki dövizlerle savunma yapan Memduh Boydak, elindeki "Dikkat radar" yazan döviz ile ailesinin yaşadığı durumun bu olduğunu ifade etti. İş için birçok kez ABD'ye gittiğini de kaydeden Boydak, bunların birinde Fetullah Gülen'i ziyaret ettiğini söyledi.

Devletten özür bekliyorum

Memduh Boydak, kardeşinin dünkü savunmasında devletten özür dilediğini hatırlatarak, kendisinin özür dilemeyeceğini, devletten özür beklediğini, kırgın olduğunu, bunun devlete başkaldırma olarak algılanmaması gerektiğini, devleti ve milleti seven birisi olduğunu, araba ve sevgili koleksiyonu yapmadığını, imkanı da olduğunu, hayırseverlikte yarıştığını, hayırseverlik koleksiyonu yaptığını, bu koleksiyonun paketinin de ahirette açılacağını, bu ülkeden bir dolar para kaçırmadığını, ailesinden teröristin 't'si bile çıkmayacağını savundu.