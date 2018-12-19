FETÖ'cü Batmaz, bu sözlerle tehditler savurdu!

FETÖ'nün sözde imamı Kemal Batmaz mahkemede, "Harekete geçtiğimde ne olacağını göreceksin, görüşeceğiz" diyerek tehditler savurdu.

Güncellenme 19 Aralık 2018 12:17

FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimini Akıncı Üssü’nden yöneten sivil imam Kemal Batmaz, duruşmada kendisini uyaran albayı, "Size sadece şunu söylüyorum, harekete geçtiğimde ne olacağını göreceksin, görüşeceğiz" sözleri ile tehdit etti.

Duruşmanın düzenini bozdu

FETÖ’nün sözde imamı Batmaz’ın tehditlerinin yanı sıra, istediği zaman diğer tutukluları da harekete geçirerek duruşmanın düzenini bozacağına dair ifadeleri, jandarma tarafından tutanaklara geçirildi.

Gösterilen yere oturmadı

Tutanağa göre Batmaz, duruşmada gösterilen yere oturmayı reddetti. Duruşma salonunun arka tarafına geçmek isteyen Batmaz, sanık sayısının fazla olması dolayısıyla söz konusu yerde boş sandalye olmadığını söyleyen görevlilere, "Keyfi muamele yapıyorsunuz, ben burada oturacağım" diye bağırdı.

Duruşma görevlisi jandarma Batmaz’a, duruşmanın düzenini bozmaması ve gösterilen yere oturması uyarısını tekrarladı.

Diğer sanıklar da görevlilere bağırdı

Davanın diğer sanıkları da Batmaz’ı uyaran görevlilere bağırarak, fiili müdahalede bulunmak istedi.

Duruşma salonlarının güvenliğinden sorumlu Ankara İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Tarık Hekimoğlu'nun müdahalesiyle gerginlik yatıştırıldı.

Albay, Batmaz’ı uyardı

Albay Hekimoğlu, duruşmanın sonunda, mahkemenin düzenini ve güvenliğini bozacak provokasyonlardan kaçınması için Batmaz'ı uyardı.

“Her şeyime karışıyorsunuz”

Batmaz da kendisine yasaları hatırlatan Albay Hekimoğlu'na yüksek sesle "Ben kurallara uyuyorum ancak her şeyime karışıyorsunuz. Provokasyon böyle olmaz, ben provokasyon yaptığımda salonda neler olacak, göreceksin" karşılığını verdi.

“Harekete geçtiğimde ne olacağını göreceksin”

Albay Hekimoğlu'nun "Ne olacak?" sorusu üzerine Batmaz, "Size sadece şunu söylüyorum, harekete geçtiğimde ne olacağını göreceksin, görüşeceğiz." diye tehditte bulundu.

Batmaz'ın tehditleri ve istediği zaman diğer sanıkları harekete geçirebileceğine ilişkin ifadeleri hakkında, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca adli, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Müdürlüğünce de idari işlem başlatıldı.