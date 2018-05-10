FETÖ'cü avukat: Fenerbahçe'ye kumpas kurdular

Orhan Erdemli, FETÖ'nün emniyetteki yapılanmasının Aziz Yıldırım ve Fenerbahçe'ye kumpas kurduğunu itiraf etti.

Güncellenme 10 Mayıs 2018 12:03

FETÖ'nün "futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasıyla 20'si tutuklu 108 sanığın yargılandığı davada çarpıcı ifadelere yer verildi.

“Fenerbahçe’ye operasyon yapıldı”

Savunma yapan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in avukatlarından sanık Orhan Erdemli, FETÖ'nün yargı ve emniyetteki üyelerinin kumpasıyla Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve diğer yöneticilere operasyon yapıldığını ileri sürdü.

Salonun boşaltılması talep etti

Savunma başlamadan önce diğer sanıkların salondan çıkmasını talep eden Erdemli'nin isteği mahkeme heyeti tarafından kabul edildi ve sanıkları duruşma salonundan çıkardı.

“Darbeyi de FETÖ yaptı”

Erdemli yaptığı savunmada, Gülen ile 2011-2012 yılları arasında Pensilvanya'da görüştüğünü, darbe girişimini FETÖ'nün yaptığından emin olduğunu, Gülen'in iki yüzlü olduğunu, kendisine başka diğerlerine başka konuştuğunu, FETÖ'nün bir terör örgütü olduğunu, darbeyi de bu örgütün yaptığından emin olduğunu, bu durumu yüzsüzce inkar ettiklerini söyledi.

“Kumpas kurdular”

Fenerbahçe'ye yapılan şike soruşturmasının da FETÖ kumpası olduğunu belirten Erdemli, FETÖ'nün yargı ve emniyetteki üyelerinin kumpasıyla Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve diğer yöneticilere operasyon yapıldığını, firari savcılar Fikret Seçen ve Zekeriya Öz ile firari avukatlar Halil İbrahim Koca ve Cemalettin Mutlu koordineli bir şekilde çalıştığını ifade etti.

“Bu davada sizin ne işiniz var?”

Erdemli, "Bu muhabirler bana 'Bu davada sizin ne işiniz var? Mecnun davanın kilit adamlarından biri. Bu adamın vekaletini bırakın.' dediler. Bu muhabirler arkamdan konuşmuş. Odyakmaz'ın avukatı olduğum için o dönem operasyonu yürüten Savcı Mehmet Berk'in odasına gittim. Kendisiyle konuşmak için üç tanık getirdiğimi söyledim. Savcı tanıkları ne zaman getirirsem getireyim sonuçların değişmeyeceğini söyledi" şeklinde savunma yaptı.

"Aziz Yıldırım'ı verin, akşama evdesiniz"

3 Temmuz sürecinde operasyonu yapan emniyetçilere bunun hukuk dışı olduğunu aktardığını iddia eden Erdemli, o dönemde gözaltına alınan sanıklara "Aziz Yıldırım'ı verin, akşama evdesiniz" denildiğini duyduğunu beyan etti.

“Ali Fuat Yılmazer beni tehdit etti”

Erdemli, kendisinin kumpas sürecinde eski emniyet müdürü Ali Fuat Yılmazer tarafından tehdit edildiğini, FETÖ'nün avukat yapılanmasının da olduğunu söyledi.

“FETÖ, 2013’te strateji değiştirdi”

Erdemli, Nurullah Albayrak'ın Gülen'in avukatlığını aldığını, FETÖ'nün 2013'ten sonra stratejik değişikliklere gittiğini, militanlık yapacak avukatlarla çalışmak istedikleri kaydetti.