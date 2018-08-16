FETÖ'cü asker her şeyi bir bir anlattı! İşte gizli kalma taktikleri

Ankesörlü telefon soruşturması kapsamında itirafçı olan FETÖ'cü askerin anlattıkları örgütün gizli kalma taktiklerini deşifre etti.

Güncellenme 16 Ağustos 2018 09:49

Ankesörlü telefon soruşturması kapsamında itirafçı olmayı kabul eden ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda görevli muvazzaf Astsubay Y.D, FETÖ’nün ankesörlü telefon taktiğini ve kendisi gibi TSK’ya sızmış üç subayı deşifre etti.

“Hemen uzaklaşın” talimatı

Kara Kuvvetleri’nde görev yapan Astsubay Y.D, ankesörlü telefonla ve yüz yüze yapılan görüşmelerde FETÖ’nün yaptığı taktikleri paylaştı. Y.D, çarşıda veya sivil haldeyken arkadaşları ile birlikte olduğu sırada mahrem imamın görülmesi halinde “hemen uzaklaşılması gerektiği” talimatı aldığını itiraf etti.

İtirafçı oldu

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Can Tuncay tarafından yürütülen ankesörlü telefon soruşturasında, İstanbul’da bulunan bir büfeden mahrem imamı tarafından aranan bir FETÖ’cü asker daha itirafçı oldu. Kara Kuvvetleri'nde görevli Astsubay Y.D, verdiği ifadede ankesörlü telefonla ve yüz yüze görüşmede örgütün ne gibi tedbirler aldığını savcılıkla paylaştı.

Nasıl namaz kılınacağını anlattı?

Y.D, 2011’de Astusbay Hazırlama Okulunu kazandıktan sonra örgütle haşır neşir olduğunu, kendisinden sorumlu abisinin isminin T. olduğunu, bu kişinin kendisine zorluklar altında nasıl namaz kılınacağını gösterdiğini, kendisine bundan sonra ankesörlü telefonla iletişime geçeceğini söylediğini, aranması halinde belirtilen yere gitmesi gerektiği talimatını verdiğini aktardı.

Gizli kalma taktikleri

Astsubay olduktan sonra ayda bir veya iki kere mahrem imamıyla görüştüğünü anlatan Y.D., görüşmeleri genelde kafelerde yaptıklarını, buluşmalarda kendilerine, “direkt olarak yanımıza gelmeyin, bizi takip edin, dikkat çekmeyin, eğer çarşıda arkadaşlarınızlayken bize denk gelirseniz bizden hemen uzaklaşın” dediklerini, bu şekilde gizli kalmak için uğraştıklarını söyledi.

Mahrem imamı değişmiş

Y.D., 2013 yılında İstanbul Kenan Evren Kışlası'na geldiğini, kendisini ankesörle arayan T. isimli mahrem imamın kendisinde bu aşamada da sorumlu olduğunu, Denizli'de göreve başladıktan sonra ise M. İsimli kişinin sorumlu olduğunu ifade etti.

Üç kişiyi deşifre etti

İtirafçı olan Y.D., kendisi gibi ankesörlü telefonla iletişim kuran TSK’daki üç FETÖ’cünün ismi de verdi.