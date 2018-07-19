FETÖ'cü Akın İpek'e ev hapsi cezası!

15 Temmuz'dan sonra İngiltere'ye kaçan Akın İpek'in pasaportuna el konuldu ve ev hapsine mahkum edildi.

Güncellenme 19 Temmuz 2018 13:36

Koza Holding'in eski sahibi Hamdi Akın İpek'le ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İpek hakkında İngiltere'de yakalama kararı çıkarıldı. Mahkemeye sevk edilen İpek'in Londra'dan ayrılması ve evi dışında bir yerde kalması yasaklandı.

Lüks hayat sürüyordu

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminden sonra İngiltere'nin başkenti Londra'ya kaçan Akın İpek, Bir daha Türkiye'ye dönmeme kararı alarak buradaki 3 ofisinde ve kendi soyadını plakasında taşıyan lüks aracı, şoförüyle rahat bir yaşam sürüyordu.

Kısa süre önce İngiltere'de görüntülenen Akın İpek, kent merkezindeki "Temple" semtindeki lüks, tarihi binada bir ofisi merkez olarak kullanan İpek’in, kentin finans merkezi The City’de ve Gray's Inn Road’da da birer ofisi bulunuyor.

Pasaportuna el konuldu

Türkiye'nin iade talebi kapsamında FETÖ davasının firari sanığı olan İpek'e ev hapsi cezası verilirken pasaportuna da el konuldu. İngiliz makamları Akın İpek hakkında yakalama kararı çıkararak mahkemeye sevk etti. İpek'in Londra'dan ayrılması ve evi dışında bir yerde kalması yasak. İngiltere Türkiye'yi haklı bulursa Akın İpek Türkiye'ye iade edilecek.