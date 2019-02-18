FETÖ'cü akademisyenden iğrenç ifadeler!

FETÖ soruşturması kapsamında örgüte üye olmak suçundan hakkında dava açılan Doç. Dr. Burcu Kalkan Oğuztürk'ün ifadeleri örgütün iğrenç yüzünü gözler önüne serdi.

Güncellenme 18 Şubat 2019 09:34

FETÖ soruşturması kapsamında örgüte üye olmak suçundan hakkında dava açılan Doç. Dr. Burcu Kalkan Oğuztürk, skandal ifadelere başvurdu. FETÖ’nün kriptolu haberleşme programı ByLock’u kullandığını kabul eden Oğuztürk, Zaman Gazetesi eski imtiyaz sahibi Alaeddin Kaya'nın damadı Bora Erdem ile tanıştığını, aralarında duygusal bir yakınlaşma olduğunu, Erdem’in gizlice haberleşmek için ByLock yüklediğini söyledi.

15 yıla kadar hapsi isteniyor

Daha önce gözaltına alınıp serbest bırakılan Doç. Dr. Burcu Kalkan Oğuztürk hakkında hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi. Sanığın, örgüte üye olmak suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

Bora Erdem de ByLock’unda ekli

Sanığın aktif olarak kullandığı hatta ByLock yüklendiği fakat hattın babası üzerine kayıtlı olduğu belirtilen iddianamede, Oğuztürk’ün ByLock’unda Şerife Yiğit ve Zaman gazetesi eski imtiyaz sahibi Alaeddin Kaya'nın damadı Bora Erdem'in ekli olduğu belirtildi.

“Bora Erdem’le duygusal yakınlaşma oldu”

Oğuztürk iddianamede yer alan ifadesinde, ByLock kullandığını, 2013’te rahatsızlık geçirdiğini, bu süreçte tanıştığı üniversitenin genel sekreteri Bora Erdem'in kendisiyle sürekli ilgilendiğini, zamanla aralarında duygusal bir yakınlaşmalarının olduğunu anlattı.

ByLock’u Bora Erdem indirdi iddiası

Eşiyle aralarına anlaşmazlıktan kaynaklı soğukluk girdiğini anlatan Oğuztürk, tedavi sürecinde Bora Erdem'in kendisine ayrı bir ilgi duymasından kaynaklı duygusal temasları olduğunu, ilişkilerinin gizli kalması için Bora Erdem'in 2014'te ByLock programını kendi telefonuna indirdiğini, bu kişinin Alaeddin Kaya'nın damadı olduğunu gözaltına alınınca öğrendiğini ileri sürdü.