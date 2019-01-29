FETÖ'cü 12 kişiye ByLock operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında ByLock kullanıcısı olduğu iddia edilen 12 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

Güncellenme 29 Ocak 2019 10:42

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında ByLock kullanıcısı olduğu iddia edilen 12 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

ByLock kullanıcısı 12 kişi hakkında gözaltı kararı

Savcılık tarafından yapılan yazılı açıklamada, FETÖ’nün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanan özel şirket ve kamu çalışanı 12 örgüt üyesi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Açıklamada, şüphelilerden 11’inin yakalandığı, birinin ise yakalanması için çalışma başlatıldığı belirtildi.