FETÖ yeni bir darbe hazırlığı mı yapıyor?

DSİP üyesi avukat Mücteba Kılıç, FETÖ'nün ve CIA'in fırsat bulması durumunda yeni bir darbe yapacağını iddia etti.

Güncellenme 17 Ocak 2019 16:47

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in önünde ağlayarak şiir okuduğu görüntüleri ortaya çıkan ve 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında gözaltına alındıktan sonra tahliye olan DSİP üyesi avukat Mücteba Kılıç, flaş iddialarda bulundu.

FETÖ yeni bir darbe yapabilir

Kılıç, FETÖ’nün ve CIA’in fırsatını bulması durumunda yeni bir darbe yaptırabileceğini, has FETÖ'cü olup darbeden alınanlara örgüt çözülmesin diye sürekli yeni darbe tarihi geldiğini iddia etti.

Yeni darbe tarihi veriyorlar iddiası

Sosyal medya hesabından açıklamalar yapan Kılıç, Gülen ve CIA’in fırsatını bulmaları durumunda yeni bir darbe yaptırabileceklerini, has FETÖ’cü olup darbeden alınanlara örgüt çözülmesin diye sürekli yeni darbe tarihi geldiğini, birçok asker ‘komutanım görevde, ben neden tutuklandım' şaşkınlığı içinde olduklarını aktardı.

26 ay tutuklu kaldı

Kılıç, FETÖ’nün devlet kurumlarında hala aktif olduğunu, 26 ay suçsuz yere tutuklu kaldığını, vicdanı olanların gidip devlete bildiklerini anlatması gerektiğini, atalara vatan borcunun böyle ödeneceğini söyledi.

Ne olmuştu?

15 Temmuz darbe kalkışmasının ardından FETÖ’ye üye olduğu gerekçesi ile gözaltına alınan ve tutuklanan Kılıç, etkin pişmanlık yasasından yararlanarak itirafçı olmuştu. Kılıç, mahkemeye 100'den fazla örgüt mensubunun ismini yazılı olarak vermiş ve beraberindeki 12 sanıkla birlikte tahliye edilmişti.