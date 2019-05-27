FETÖ ve PKK üyelerini yurt dışına kaçıran şahıslara operasyon!

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ ve PKK üyelerini yurt dışına kaçıran çeteye operasyon kararı verdi.

Güncellenme 27 Mayıs 2019 10:30

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ ve PKK ile yabancı uyruklu şahısları yurt dışına kaçırma girişiminde bulunduğu ileri sürülen aralarında 1 uzman çavuşun da bulunduğu 23 kişinin yakalanması için gözaltı kararı verildi.

23 şüpheli hakkında gözaltı

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Örgütlü olarak göçmen kaçakçılığı yapmak suçundan Muğla merkezli aralarında İstanbul, İzmir, Kocaeli, Tekirdağ ve Mersin illerinde FETÖ/PDY ve PKK silahlı terör örgütü üyeleri ile Suriye, Irak, Filistin ve Afganistan uyruklu şahısları kaçak yollardan yurt dışına kaçırmaya teşebbüs eden aralarında halen Marmaris Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda görevli bir uzman çavuşun da bulunduğu toplam 23 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve el koyma talimatı verilmiştir." denildi.