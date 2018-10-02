FETÖ tutuklusundan Gül hakkında flaş iddia!

FETÖ’den tutuklu bulunan Murat Gülcan, Abdullah Gül'ün şirketlerinin gizli ortağı olduğunu iddia etti.

Güncellenme 02 Ekim 2018 11:25

FETÖ’den tutuklu bulunan Murat Gülcan yargılandığı İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdiği tutukluluğa itiraz dilekçesinde 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül hakkında şok suçlamalarda bulundu.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün şirketinin gizli ortağı olduğunu öne süren Gülcan, Gül’ün malvarlığını korumak için naylon fatura işlemi yaptırdığını iddia etti.

Örgüt okulunu yapan firmaya malzeme göndermiş

Sözcü’nün haberine göre, FETÖ'nün finans kuruluşu Bank Asya'da hesabı bulunan sanık Gülcan, örgüt okulunun inşaatını yapan bir şirkete malzeme göndermek ve firari Mehmet Enes Ergene'ye para havalesi yapma suçlamalarıyla yargılanıyor.

Abdullah Gül, şirketin “gizli ortağı”

A.E.T., S.Ö. ile ortak bir şirketi olduğunu ifade eden Hacı Murat Gülcan dilekçesinde, Abdullah Gül'ün şirketinin “gizli ortağı” olduğunu iddia etti. Gülcan'ın dilekçesine ortağı A.E.T.'nin, Abdullah Gül'ün akrabası diğer ortağı S.Ö.'nün de Devlet Denetleme Kurulu (DDK) Üyesi A.Ö.'nün oğlu olduğunu söyledi.

“Abdullah Gül, hükümete muhalif siyasi kanatta”

Dilekçede, A.Ö.'nün DDK'ya Abdullah Gül tarafından atandığını ifade eden sanık Gülcan, Abdullah Gül'ün hükümete muhalif siyasi kanatta olduğunun aşikar olduğunu, zaten hem kendisinin hem de eniştesi M.S.T.’nin imza toplamak veya çatı aday olmak suretiyle seçimlere girmek niyetinde olduklarını beyan ettiğini, seçimler öncesi malvarlıklarını koruma endişesi ile naylon fatura işlemi yaptıklarını, akabinde T.K. ve ailesine ait olan firma üzerinden firmaya naylon fatura düzenlediklerini belirtti.

“Baskı ile tarafımı tutuklattılar”

Buna itiraz ettiğini söyleyen Gülcan, işlem düzeltilmezse dava açacağını söylediğini belirterek, “Bu defa Gül grubu olayın duyulmaması ve kendilerine zarar gelmemesi için yaklaşık 1/40 fiyatına yani göstermelik bir satışla hislerini DDK grubuna devretti. Bununla birlikte imza yetkilerimi kaldırdılar ve ofise girişimi engellediler. Mahkeme bunu reddetti. Sonra sahte faturalara devam ettiler ve sahte sözleşmelerle yurtdışına para kaçırdılar. Ocak ayı sonu itibarıyla 44 milyon dolar ve 13 milyon TL civarında nakit ve gayrimenkulleri hukuksuz bir şekilde gasp ettiler. Açtığım davalara cevap veremeyince baskı ile tarafımı tutuklattılar” ifadelerini kullandı.