FETÖ, TSK'dan temizlendi mi? Bakan Akar açıkladı

Milli Savunma Bakanı Akar; bedelli askerlik, profesyonel askerlik ve TSK'daki FETÖ yapılanması hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Güncellenme 26 Temmuz 2018 09:11

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Akar, TSK’nın tamamen FETÖ’den temizlendiğini söyleyemediğini, bu nedenle mücadelenin tamamen devam edeceğini, sonunu getireceklerini söyledi.

Jandarma’ya er alınmayacak

Jandarma’nın 2020'den itibaren er alımı yapmayacağını belirten Bakan Akar, bedelli konusunda normal olarak sürecin akışı içinde bir takım ketler, datalar konuluyor ve gerçeklerle kararın alındığını ifade etti.

Profesyonel askerlik açıklaması

Bakan Akar, TSK’da profesyonel askerliğe geçişin önceden başlatıldığını, uzman çavuş ve erbaş alımlarının devam ettiğini, Jandarma’nın 2020'den itibaren er alımı yapmayacağını, TSK için er alımına devam edeceklerini söyledi.

FETÖ temizlendi mi?

TSK’nın FETÖ’den tam olarak temizlendiğini söyleyemeyeceklerini belirten Bakan Akar, bu konuda mücadeleye devam edileceğini, şüphenin aklın yarısı olduğunu, devamlı bir şeylerin çıkabileceğini, bu bakışla mücadelenin sürdüğünü, bunun sonunu artık getireceklerini, bundan hiçbir endişe ve şüpheleri olmadığını belirtti.

Bedelli askerlik

Bakan Akar, bedelli askerlik uygulamalarından bugüne kadar en az yüzde 10, en yüksek yüzde 30 oranında yararlanıldığını, bu düzenlemeden de 150 bin ila 400 bin kişi arasında başvuru beklediklerini açıkladı.