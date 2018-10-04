FETÖ tanıdığından ilginç ifade! Hastası çok diye...

Kayseri'de bir diş hekimini FETÖ'cü diye ihbar eden tanık, hastası çok olduğu için böyle bir girişimde bulunduğunu söyledi.

Güncellenme 04 Ekim 2018 15:44

Kayseri’de 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, tutuksuz sanık diş hekimi Tolgahan H. ile avukatı hazır bulundu. Hakkında yapılan FETÖ suçlamalarını kabul etmeyen sanık, beraatini istedi. Duruşmada, F.E. adlı şahıs da tanık olarak dinlendi.

Duygusal olarak ihbar etmiş

FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki askeri darbe girişiminden sonra ihbarda bulunduğunu ifade eden F.E., darbe girişimi sonrası duygusal olarak Tolgahan H.’yi ihbar ettiğini, kendisini tanımadığını, ama hastası çok fazla olduğu için FETÖ’cü olabileceğini düşündüğünü, bu yüzden ihbarda bulunduğunu, yaptığını hata olduğunu anladığını söyledi.

17/25'ten sonra Bank Asya ile çalışmadım

Kendisini ihbar eden tanığı daha önce hiç görmediğini belirten Tolga H. ise, Bank Asya'daki hesabını, faizsiz bankacılık yaptığı için kullandığını, 17/25'ten sonra da Bank Asya ile çalışmadığını, ilk parasını çekmek istediğinde vermediklerini, Aralık ayında tamamen çektiğini, Bank Asya’nın başına böyle bir iş açacağını bilmediğini, örgütle hiçbir ilgisinin olmadığını, tanığı da tanımadığını, kendisinin suçsuz olduğunu belirtti.

Beraat kararı verildi

Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonucu tutuksuz sanık Tolgahan H.'nin 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan beraatini kararlaştırdı.