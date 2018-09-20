FETÖ soruşturması açılmıştı! Mabel Matiz hakkında karar verildi
Mabel Matiz'in "Ya Bu İşler Ne" şarkısının klibinde 1 dolar kullandığı iddiası ile başlatılan soruşturma hakkında takipsizlik kararı verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ünlü şarkıcı Mabel Matiz hakkında, “Ya Bu İşler Ne” isimli şarkısının klibinde 1 dolar kullanarak FETÖ propagandası yaptığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada takipsizlik kararı verdi.
Klibinde 1 dolar kullandı
Mabel Matiz olarak bilinen şarkıcı Fatih Karaca hakkında, "Ya Bu İşler Ne" isimli şarkısında 1 dolar kullanarak FETÖ'ye destek verdiği iddiasıyla "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan yürütülen soruşturma tamamlandı.
Bir vatandaş şikayet etti
Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu, geçtiğimiz günlerde "şüpheli" sıfatıyla ifadesi alınan Matiz hakkında takipsizlik kararı verdi. Matiz'in, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) simgelerinden olan 1 Doları söz konusu klipte kullanıp, FETÖ'cülere destek verdiğini iddia eden bir vatandaşın şikayeti sonucu soruşturma başlatılmıştı. Soruşturmada takipsizlik kararı verilmişti.