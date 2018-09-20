FETÖ soruşturması açılmıştı! Mabel Matiz hakkında karar verildi

Mabel Matiz'in "Ya Bu İşler Ne" şarkısının klibinde 1 dolar kullandığı iddiası ile başlatılan soruşturma hakkında takipsizlik kararı verildi.

Güncellenme 20 Eylül 2018 17:18