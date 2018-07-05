FETÖ rahat durmuyor! Gülen, örgüt üyelerine bu talimatları gönderdi

FETÖ elebaşı Gülen'in, 18 ülkenin örgüt yöneticisi kanalıyla tabanına bazı talimatlar gönderdiği ortaya çıktı.

Güncellenme 05 Temmuz 2018 15:47

AA'nın haberine göre, FETÖ'nün 18 ülkede yaşayan sözde yöneticilerinin elebaşı Fethullah Gülen'in talimatlarını görüştüğü ortaya çıktı. İddiaya göre yöneticiler bu kapsamda toplantılar düzenliyor. Habere göre, Gülen, FETÖ mensuplarına bulundukları ülkeden evlenmeleri ve Türkiye'ye yatırımı engellemeleri talimatı verdi.

18 ülkenin sözde yöneticisi bir araya geldi

Geçen ay bir araya gelen 18 ülkenin FETÖ yöneticileri, Fethullah Gülen'den gelen talimatları örgüt mensuplarına ilettikleri tespit edildi.

33 sözde yönetici toplantıya katıldı

Güvenlik kaynaklarına dayandırılan haberde, Haziran'ın son haftası FETÖ mensubu üst düzey yöneticiler bulundukları ülkelerde gizli toplantılar yaptı. Gülen'in ikamet ettiği Pensilvanya'daki toplantıya da 33 sözde üst düzey örgüt yöneticisi katıldı.

Toplantıda Gülen’in talimatları okundu

Toplantıdaki sorumlu kişiler Gülen'den gelen talimatları okudu. İstihbarat kaynaklarının tespit ettiği toplantıdaki talimatlar ise örgütün iç yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Gittikleri ülkede evlenin talimatı

FETÖ elebaşı Gülen talimatlarında, örgüt mensuplarının bulundukları ülkelerde kamufle olmalarını ve o ülkeye kendilerini kabul ettirebilmek için evlenmelerini tavsiye ediyor.

Türkiye’ye yatırım yapmayın talimatı

Yaşadıkları ülkedeki yatırımcıların Türkiye'ye yatırım yapmasını engellemeleri doğrultusunda talimat veren Gülen, FETÖ'den ülkeye herhangi bir yatırım yapılmamasını, örgüte yeni katılımcı bulunmasını, örgüte mensup öğrencilerin rahatlatılması için çalışmalar yürütülmesini istedi.

Devlet kurumlarından uzak durun talimatı

FETÖ üyelerine kardeşlerimiz diye hitap eden Gülen, örgüt mensuplarına azami dikkatli olmaları konusunda ve devlet kurumlarından uzak durmaları konularında talimat verdi.

Cumhurbaşkanı vurgusu

Ülkeler arası geçiş yapan örgüt mensuplarına yardım edilmesi talebinde bulunan Gülen, seçim sonuçlarına göre Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın bütün gücü eline alacağını, FETÖ'ye yoğun baskılar yapacağını, örgüt üyelerinin daha dikkatli olması gerektiğini söyledi.