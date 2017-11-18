FETÖ operasyonunda çok sayıda gözaltı

FETÖ operasyonunda yapılan eş zamanı operasyonlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Güncellenme 18 Kasım 2017 10:10

İstanbul'da gece saatlerinde birçok adrese eş zamanlı olarak FETÖ/PDY operasyonu düzenlendi. Operasyonlarda çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Sağlık kontrolünden geçirildiler

İstanbul'da gece saatlerinde, daha önceden belirlenen birçok adrese eş zamanlı olarak FETÖ/PDY operasyonu düzenlendi. Düzenlenen operasyon kapsamında çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheliler, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbulEmniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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