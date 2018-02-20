FETÖ operasyonunda CHP'li bir isim gözaltına alındı!

Konya merkezli 33 ilde başlatılan FETÖ operasyonlarında gözaltına alınan bir kişinin CHP eski gençlik kolları başkanı Hüseyin Fatih Tamer'in olduğu belirtildi.

Güncellenme 20 Şubat 2018 11:32

Konya merkezli başlatılan 33 ildeki FETÖ operasyonunda 80 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Hakkında gözaltı çıkanlar arasında CHP eski gençlik kolları başkanı Hüseyin Fatih Tamer de var. Şüphelilerin örgütün çeşitli kademelerinde görev yaptıkları iddia edildi.

33 ilde eş zamanlı operasyon

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttüğü FETÖ soruşturmasında, daha önce gözaltına alınanların ve yapılan çalışmaların sonucunda örgütte faaliyet yürüten, görev yapan 80 kişi hakkında yakalama kararı çıkarttı. Kararın hemen ardından ise bu sabah Konya merkezli 33 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

CHP gençlik kolları başkanı da gözaltına alındı

Hakkında yakalama kararı çıkarılanların ögütte, il-ilçe imamları, örgüt muhasebecisi, bölge talebe mesulü gibi alanlarda görev yaptıkları tespit edildi. Gözaltı kararı verilenler arasında CHP eski gençlik kolları başkanı Hüseyin Fatih Tamer'in de olduğu belirtildi. Tamer'in örgütün Mevlana ayaleti olarak adlandırılan bölgede talebe mesulu olduğu iddia edildi. Şüphelilerin gözaltına alınması için operasyonun sürdüğü belirtildi.