FETÖ militanı Kanter, ne yapmaya çalışıyor?

FETÖ'nün bir numaralı hizmetkarlarından olan Enes Kanter yine ortalığı karıştırmak için provokatif bir eyleme imza attı.

Güncellenme 23 Nisan 2018 12:00

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in manevi oğlu olduğunu açıklayan ve bağlılık yemini eden Enes Kanter, sosyal medyada hesabından paylaştığı fotoğrafla yine haddini aştı.

"Hazır mısın Türkiye”

İlk başta ABD'de bir havalimanından kare paylaşan Kanter, yeni bir provakasyona imza attı. Enes Kanter, Türk Hava Yolları İstanbul seferini gösteren bir fotoğrafını "Hazır mısın Türkiye" mesajıyla paylaştı.

Montajlı fotoğraf

FETÖ'cü Enes Kanter'in paylaştığı diğer bir fotoğraf ise Beştepe'de önünde kendini montajlayarak koyduğu kare oldu. Beştepe'nin önünde selfie yapmış gibi montajlanan fotoğraf için ise “Selamun Aleyküm. Koydunuz mu maklubeyi ocağa” notunu düştü.

Anıtkabir’le alay etti

Bu paylaşım sonrası büyük tepki alan Kanter, daha sonra Anıtkabir’de montajlanmış bir başka fotoğraf daha paylaştı. FETÖ basketbolcu Kanter, bu kareye, "Atama bir Yasin okuyam. Hepinizi öpüyorum canlarım..." mesajını yazdı.

Provokasyonları bitmiyor

Türkiye'de hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yakalama kararı olan Kanter, yaptığı bu paylaşımla yeni bir provokatif eyleme imza attı.

FETÖ’cü Uslu’da aynısını yapmıştı

Kanter'in tepki çeken bu hareketleri daha önce FETÖ firarisi Emre Uslu'nun da aynı şekilde Türkiye'de çekilmiş gibi montajlanan fotoğrafını akıllara getirdi.