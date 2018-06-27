FETÖ mensubu üst düzey askerlere operasyon!

FETÖ soruşturması kapsamında ankesörlü telefonla iletişim kurduğu tespit edilen çok sayıda üst düzey asker hakkında gözaltı kararı verildi.

Güncellenme 27 Haziran 2018 10:02

FETÖ soruşturması kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 99 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Kontörlü telefonla iletişim kurulmuş

FETÖ mensuplarıyla iletişim kurduğu tespit edilen eski Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş'in mahrem imamlar ile örgüt mensubu askerler arasında kontörlü telefonlar ile ankesörlü telefon ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştiği tespit edildi.

22 rütbeli asker için operasyon başlatıldı

Balıkesir merkezli 13 ilde yapılan operasyonda, FETÖ'cü olduğu tespit edilen Sahil Güvenlik, Deniz Kuvvetleri ve Kara Kuvvetleri komutanlıklarında görevli biri açıkta 22 rütbeli askerin yakalanması için operasyon başlatıldı.

Kocaeli’de de operasyon başlatıldı

Öte yandan, Kocaeli merkezli 16 ilde 43'ü muvazzaf 71 askeri personelin yakalanması için operasyon başlatıldı.