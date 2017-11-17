FETÖ kurumu Bank Asya resmen iflas etti
FETÖ ile iltisaklı olduğu gerekçesiyle kayyum atanan Bank Asya'yla ilgili devam eden davada karar çıktı.
İstanbul 1'inci Asliye Ticaret Mahkemesi, Bank Asya'nın iflasına karar verdi. İflas tasfiyesi TMSF tarafından yapılacak.
Dava karara bağlandı
İstanbul 1'inci Asliye Ticaret Mahkemesi, FETÖ ile iltisaklı olduğu gerekçesiyle kayyum atandıktan sonra kapatılan Bank Asya olarak bilinen Asya Katılım Bankası'na ilişkin davayı karara bağladı.
İflas tasfiyesi TMSF tarafından yapılacak
Dün yapılan duruşmada, mahkeme Asya Katılım Bankası'nın iflasına hükmetti. İflas tasfiyesinin TMSFtarından yapılmasına karar verildi.