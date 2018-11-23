FETÖ, Karlov suikastini Türk-Rus savaşı çıkarmak için yapmış

FETÖ, Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Karlov suikasti ile Türk-Rus savaşı çıkarmayı hedeflemiş.

Güncellenme 23 Kasım 2018 15:27

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un FETÖ suikasti ile öldürülmesiyle ilgili soruşturma tamamlandı. İddianame mahkemeye gönderildi.

FETÖ elebaşı da şüpheli

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu savcılarından Adem Akıncı tarafından hazırlanan 609 sayfalık iddianamede, aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de bulunduğu 28 şüpheli yer aldı.

Hedef Türk-Rus savaşı çıkarmakmış

İddianamede Karlov suikastının arkasında, 15 Temmuz darbe girişiminin faili ve aynı zamanda bir casusluk ve istihbarat örgütü olan FETÖ'nün bulunduğu, suikastın, "Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkilere yönelik provokasyon türünde bir eylem" olduğu kaydedildi. İddianame, Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.