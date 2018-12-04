FETÖ itirafçısından skandal ifadeler! Cezaevlerinde sohbet yapıyorlar

FETÖ davasında sanıkken itirafçı olan bir iş adamı örgütten kopmanın mümkün olmadığını, yapının cezaevlerinde faaliyetlerine devam ettiğini iddia etti.

Güncellenme 04 Aralık 2018 13:54

Burda’da FETÖ üyeliğinden yargılanan ve itirafçı olan iş adamı Ş.U., örgütün "sohbet" adı altındaki toplantılarını sürdürdüğünü anlattı.

Devlete sızdıkça para toplama artmış

İtirafçı olduğu için Ocak ayında tahliye olan Ş.U. son savunmasında, örgütle ilk olarak 1997’de tanıştığını, ilk yıllarda "sohbet" adı altındaki toplantıların örgüt faaliyetlerinden uzak konularda yapıldığını, devletin içinde sızmalar artıkça işin para toplamaya dönüştüğünü söyledi.

Burs ve kurban adı ile paralar toplanmış

Ş.U.; örgütün zaman geçtikçe iş adamlarından daha çok para istediğini, ilk yıllarda düzenli olarak örgüt toplantılarına katıldığını, aynı grupta iş insanları olduğunu, örgütün tanıştığı ilk zamanlarda kurban derileri topladığını, daha sonraları sadaka, burs ve kurban bağışı adı altında paralar toplamaya başladıklarını, aynı grupta bulunduğu kişilerin zengin olmasından dolayı kendisine burs verme ve para işlerinin fazla düşmediğini ifade etti.

17-25 Aralık sonrası devlete sızmalar artmış

17-25 Aralık sürecinden önce esnaf mütevellilerinin çocuklarını hukuk bölümlerine, askeriyeye ve emniyete yönlendirdiklerini aktaran sanık, sohbet grubunda yer alan ve örgüt tarafından buralara yerleştirilen kişilerin bir süre sonra yok olduklarını söyledi.

Yapıdan kopmak mümkün değil

İtirafçı sanık Ş.U., 17-25 Aralık sürecinden sonra yapıyla olan bağını koparmak istediğini ama bunun 2014’te mümkün olduğunu, yapıdan kopmanın mümkün olmadığını, yapışıp bırakmadıklarını, bu yapının gerçekten haşhaşi bir yapı olduğunu, insanları etkileyerek kalplerini ve beyinlerini uyuşturduklarını, o çevrede bulunulduğu ve yayın organları takip edildiği sürece yapıdan kopulmadığını, toplantılara gidilmese bie o çevreden insanlarla görüşüldüğünde aklının çelindiğini anlattı.

Cezaevinde sohbetler devam ediyor

Ben cezaevinde birlikte kaldığı ve yargılanan sanıkların bu yapıdan kopmalarının mümkün olduğunu düşünmediğini ileri süren sanık, bu kişilerin FETÖ’den kopamayacağını, örgütün ’sohbet’ adı altındaki toplantıları cezaevlerinde devam ettirdiğini, cezaevinde örgütün mensuplarının birlikte hareket ettiğini, burada ’sohbet’ adı altındaki toplantıları gerçekleştirmeye devam ettiklerini söyledi.