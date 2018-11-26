FETÖ firarisinin eşi Oktar'ın müridi çıktı

FETÖ'cü Tarık Toros'un eşi Banu Toros'un "Maviş Toros" kod adıyla Adnan Oktar grubunda da yer aldığı iddia edildi.

Güncellenme 26 Kasım 2018 09:52

FETÖ’nün firari ismi Tarık Toros’un eşi Banu’nun, Adnan Oktar grubunun içinde yer aldığı ortaya çıktı. Kod adının “Maviş Banu” olduğu belirtilen habere göre, Oktar grubuna yönelik yürütülen soruşturmada ifade veren bir tanık, FETÖ-Oktar bağlantısını bir kez daha deşifre etti.

Banu Toros Oktar grubunun içinde yer aldı

Bahsi geçen tanık ifadesinde, FETÖ’nün kapatılan yayın organı Bugün TV’nin eski Genel Yayın Yönetmeni Tarık Toros’un eşi Banu Toros’un Oktar grubunun içinde yer aldığını belirtti.

Kod adı: Maviş Toros

Tanık, Oktar’ın Banu Toros’u yanına çağırdığını, erkek kardeşinin de örgüte katıldığını, Toros’un örgütteki adının “Maviş Toros” olduğunu kaydetti.

Kardeşi de Oktar grubuna girmiş

Tanık ifadesinde, birkaç gece art arda kendisinin de bulunduğu ortamlar olduğunu, Adnan Oktar’ın bir keresinde Maviş Kod adlı Banu Toros’u çağırdığını, Toros'un Florya Beşyol'daki aile evinden getirilmesi esnasında şahit olarak yanlarında bulunduğunu, sonrasında da babası ile birtakım olaylar olduğunu hatırladığını, olayın detaylarını hatırlamadığını, daha sonra Banu’nun bir erkek kardeşinin de örgüte katıldığını söyledi.

Eşiyle firar etmişti

Bir grup askerden sorumlu "mahrem imam" olduğu öne sürülen Tarık Toros eşiyle birlikte İngiltere'ye firar etmişti.