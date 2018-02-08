FETÖ firarisi kritik isim Gaybubet evinden çıktı

FETÖ'nün firari ismi eski HSYK Genel Sekreteri ve Yargıtay üyesi Mehmet Kaya saklandığı gaybubet evinde yakalandı.

Güncellenme 08 Şubat 2018 08:53

FETÖ'nün yargı yapılanmasındaki toplantıları organize ettiği iddia edilen, eski HSYK Genel Sekreteri ve Yargıtay üyesi firari Mehmet Kaya, Çanakkale'de saklandığı evde yakalandı.

Gaybubet evlerine operasyon

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminden sonra aktif faaliyet gösterdiği gaybubet evlerine yönelik yapılan opasyonda firari şüpheliler yakalandı. Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nın şehirde tespit ettiği gaybubet evlerine soruşturma kapsamında operasyon yapıldı.

FETÖ firarisi Mehmet Kaya yakalandı

Verilen karar üzerine Çanakkale'de 10 ayrı adrese eş zamanlı operasyonlar yapıldı. Yapılan operasyonda, eski HSYK Genel Sekreteri ve Yargıtay üyesi FETÖ firarisi Mehmet Kaya yakalandı. Gaybubet evlerine yapılan operasyon kapsamında gözaltına alınan Kaya, emniyete götürüldü.

FETÖ toplantılarını organize etmiş

15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında aranan ve örgütün yargı imamı olduğu iddia edilen Kaya'nın toplantıları organize ettiği belirlenmişti.

Kerim Tosun, Kaya'nın ismini vermişti

Eski HSYK üyesi Kerim Tosun ise FETÖ ile Mehmet Kaya sayesinde tanıştığını, Kaya'nın evinde organize ettiği toplantılara katıldığını itiraf etmişti. Tosun, Yargıtay üyesi olduktan sonra da Kaya'nın organize ettiği toplantılarda yer aldığını söylemişti.