FETÖ elebaşının yeğeninin cezası belli oldu

FETÖ elebaşının yeğeni Selman Gülen'e, “terör örgütüne üye olmak” suçundan yargılandığı davada verilen ceza belli oldu.

Güncellenme 18 Aralık 2018 13:11

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen’in yeğeni Selman Gülen, “terör örgütüne üye olmak” suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Davada görüşü sorulan duruşma savcısı, sanığın "terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

“FETÖ üyesi değilim” iddiası

Savunma yapan Selman Gülen ise FETÖ elebaşını hayatında sadece bir kez gördüğünü, örgüt üyesi olmadığını, sadece FETÖ elebaşının yeğeni olduğu için suçlandığını ileri sürdü.

"Gülen'in yeğeni olmak” diye bir suçlama yok

Mahkeme Başkanı Bahtiyar Çolak ise isnat edilen suçlar arasında, "Gülen'in yeğeni olmak" diye bir suçlama olmadığını, mevcut deliller doğrultusunda "FETÖ üyeliği" suçlamasından yargılama yapıldığını dile getirdi.

"Gaybubet evi"nde mi yakalandı?

Sanık Gülen, FETÖ’nün hücret evi olan "gaybubet evi"nde yakalandığına dair ifadeleri kabul etmediğini, söz konusu evin sözleşme ile kiraladığı ev olduğunu iddia etti.

“ByLock indirmedim” iddiası

Bir dönem Rusya'da yaşadığını, bu sebeple çeviri için kriptolu haberleşme programı ByLock'u telefonuna Adnan Öztürk'ün indirdiğini savunan Gülen, "Programı çeviriler için kullandım. Öztürk'ün örgüt üyesi olup olmadığına bilmiyorum. ByLock kullanmak suç değildir" dedi.

Beraatini istedi

"Ben hiçbir zaman örgüt üyeliği kastıyla hareket etmedim" ifadesini kullanan Gülen, beraat talebinde bulundu.

Tutukluluğunun devamına karar verildi

Kararla birlikte tutukluluk halinin devamına hükmedilen Gülen, cezaevine götürüldü.