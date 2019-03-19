FETÖ elebaşının kardeşi, saklandığı evde öldü!

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in firari kardeşi Salih Gülen'in saklandığı evde öldüğü ortaya çıktı.

Güncellenme 19 Mart 2019 17:28

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in hakkında yakalama kararı bulunan kardeşi Salih Gülen'in İstanbul'da saklandığı evde öldüğü ortaya çıktı. Kardeş Gülen hakkında, 10 yıl hapis cezası isteniyordu.

10 yıla kadar hapsi isteniyordu

İddianamede, Fetullah Gülen'in "Silahlı terör örgüt kurma ve yönetme", "Dini inanç ve duygularının istismarı suretiyle dolandırıcılık" ve "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçlarından dolayı ağırlaştırılmış müebbet hapsi, Salih Gülen ve Samih Yalçın'ın ise "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapsi talep ediliyor.

FETÖ’nün matbaa işlerini yapıyordu

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, "Gülen Matbaası" isimli iş yerinden el geçirilen doküman ve notların incelemesi sonucu, FETÖ/PDY'nin gazete, dergi, televizyon ve radyo gibi iletişim alanında faaliyet gösterdiği, bu yayın organlarının faaliyetlerini ve yayın hayatını örgütün çıkarları doğrultusunda sürdürdüğü anlatılıyor. İddianamede, bu yayın organları temsilcilerinin FETÖ/PDY'nün üst düzey yöneticilerinden talimat aldığı, yayın organlarından elde edilen gelirin örgütün finans kaynağını oluşturduğu belirtilerek, örgütün, devletin hassas ve etkili kurumları içerisindeki kadrolarının sağladığı avantajlardan faydalanarak pek çok operasyonel faaliyetlerde bulundukları, adli, idari ve istihbari kolluk görevi ifa eden ve aynı zamanda güç kullanma yetkisine sahip olan emniyet teşkilatında da yapılandığı bildiriliyor.