FETÖ elebaşı, örgüt üyelerine bu talimatı vermiş!

FETÖ elebaşı Gülen, ankesörlü telefon üzerinden iletişim kuran örgüt üyelerine talimat verdiği ortaya çıktı.

Güncellenme 28 Ağustos 2018 09:11

Ankesörlü telefon üzerinden görüşme yaptıkları tespit edilen FETÖ’cüler hakkındaki soruşturmalar devam ediyor. Bu kapsamda, Türkiye genelinde 3 bin 600 ankesörlü hattan 19 bin 560 kişinin arandığı, bunun 481'i ise İstanbul'da olduğu ortaya çıktı.

Görüşmeyi bırakın talimatı

Akşam’ın haberine göre, soruşturma dosyasında bulunan ve gözaltına alınan çok sayıda TSK personeli itirafçı oldu ve etkin pişmanlıktan yararlandı. Bu süreçte ifadelerin izini süren ve derinleştiren emniyet güçleri, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen’in talimatlarına ulaştı. İddiaya göre Gülen, örgüt üyelerine 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında “Ankesörlü hattan görüşmeyi bırakın” talimatı verdi.

19 bin 560 kişi tespit edildi

Öte yandan daha önce Üsküdar’da dört ayrı adreste örgüt elemanlarının sivil imamlarla görüştüğü belirtilmişti. Türkiye genelinde ise ankesörden yaklaşık 19 bin 560 kişinin arandığı tespit edildi. Yapılan tespitler arasında askeri öğrencilerle de ankesörlü telefonla görüşmeler yapıldığı ortaya çıktı.

Toplam 15 kişi gözaltına alındı

Balıkesir merkezli 8 ilde ve KKTC’de başlatılan mahrem imam soruşturmasında, ankesörlü telefon üzerinden periyodik aralıklarla görüşme yaptıkları belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda yapılan operasyonda, aktif görevde olan bir binbaşı, bir teğmen, 13 astsubay toplam 15 kişi gözaltına alındı.