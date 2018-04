FETÖ elebaşı korkudan her gece başka odada yatıyor!

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kanser olduğu, insan içine çıkmadığı ve örgüt üyelerinin Gülen sonrası için plan yaptığı ortaya çıktı.

Güncellenme 10 Nisan 2018 10:49

Pensilvanya'da her an Türkiye'ye iade edilme korkusu ile yaşayan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kanser olduğu ve örgütün Gülen sonrası dönem için hazırlık yaptığı iddia edildi.

Vakıf tarafından kontrol ediliyor

Adeta bir FETÖ savunucusu olan Finlandiyalı gazeteci Tom Kankkonen, 15 Temmuz hain darbe girişimini planlayan ve uygulamaya çalışan örgüt elebaşı Gülen'in ABD'deli lüks malikanesini ziyaret ederek röportaj yaptı. Malikanede bir gece geçiren Kankkonen, röportajında izlenimlerine de yer vererek, bölgenin örgüte ait bir vakıf tarafından kontrol altında tutulduğunu yazdı.

Sürekli kalan 30 kişi

Finlandiyalı gazeteciye göre bu çiftlikte yaklaşık 30 kişi sürekli olarak kalıyor. Bunlardan bazıları öğrenci, bazıları ise elebaşına hizmet eden FETÖ'cüler. Büyük bir kompleks olan yerleşkede öğrenciler ve konuklar için 2 katlı müstakil evler yer alıyor. Ayrıca, yerel makamlar geleneksel bir caminin inşasına izin vermediği için kubbeleri binanın tavanına gizlenmiş bir cami de yer alıyor.

Kanser teşhisi konuldu

Bir operasyonla Türkiye'ye getirilme korkusu ile yaşayan Gülen'in kaldığı bina sabit değil. Korku nedeni ile sürekli yer değiştiriyor. Daha önce çiftlik kenarındaki büyük bir ahşap evde yaşayan Gülen, şu an başka bir yerde kalıyor. Akıl verenleri o evin artık güvensiz olduğunu düşünüyorlar. Öte yandan Fetullah'ın 79 yaşında olduğu, kanser teşhisi konulduğu ve kullandığı ilaçlar nedeni ile çöktüğü ortaya çıktı.

Sadece Cuma günleri çıkıyor

Örgütün üst düzey yöneticileri Gülen'in ölümünden sonra nasıl bir yapıya bürüneceklerini konuşmaya başlamışlar. Gülen artık eskisi gibi ziyarete gidenleri görmek istemiyor. Sadece Cuma günleri ziyaretçilerin gittiği camiye gidiyor. Finlandiyalı gazeteci, camiye en son gelerek arka tarafa geçen Fetullah’ın bir anda tökezlediğini, refakatçilerin ani bir hareketle yere düşmesini önlediği bizzat gördüğünü belirtiyor.

Tavşan ve yaban arısı hediye etmişler

Örgütün elebaşı Finlandiya'dan gelen herkesin malikanede kalmasına izin veriyor. Bunun sebebini ise örgütün kardeşlik ruhunun dünya tarafından kabul edildiği iddiasına bağlıyor. Tom Kankkonen’le örgütün çiftliğini ziyaret eden 3 Finli, elebaşına bir tavşan ve bir yaban arısı hediye etmiş.

Yüzlerini saklıyorlar

Finlandiyalı gazetecinin dikkatini çeken bir diğer husus da malikanedeki örgüt üyelerinin yüzlerini kamuya göstermemek için harcadıkları çaba olmuş.

Sağlık durumu ağırlaşmış

Sağlık durumu iyice ağırlaşan FETÖ lideri artık ziyaretçilerin karşısına çıkmıyor. Malikanenin içinde bulunduğu 10 dönümlük çiftlikte her gece başka bir binada yatıyor.