FETÖ elebaşı iade mi ediliyor?

Bakan Gül, Erdoğan-Trump görüşmesinde FETÖ elebaşının iadesinin de gündeme geldiğini, düzelen ilişkiler kapsamında sürecin olumlu sonuçlanacağını söyledi.

Güncellenme 20 Aralık 2018 11:39

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki telefon görüşmesi sonrası, Suriye’deki Amerikan güçlerinin çekilme süreci başladı.

Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerin düzelmesi ile birlikte FETÖ elebaşı Fethullah Gülen’in Türkiye’ye iadesi konusu yeniden gündeme geldi.

İadeye dair süreç Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e soruldu.

Olması gereken Türkiye’ye iadesidir

Konuya dair açıklama yapan Bakan Gül, ABD ile ilişkilerin daha da iyiye gittiğini, Gülen'in iadesi konusunda sürecin, her an olumlu şekilde sonuçlanabileceğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın "Fetullah Gülen'in iadesini değerlendireceğiz" sözlerinin hatırlatılması üzerine Bakan Gül, Türkiye’nin duruş itibariyle kazan kazan politikasıyla diplomasisini dizayn ettiğini, olumlu bir gelişmenin yaşandığını, olması gerekenin de bu olduğunu, FETÖ’nün 251 vatandaşı şehit ettiğini, yargı kararları ile bunun tespit edildiğini söyledi.

Olumlu sonuç çıkacak

Bakan Gül; yargı talebi ile FETÖ elebaşının iadesinin istendiğini, bir hukuk devletine yakışanın bu kişiyi iadesi etmesi olduğunu, ABD’nin açtığı soruşturmalar çerçevesinde bilgi talepleri olduğunu, olumlu sonuçlanması gereken bir süreci yoğun bir şekilde takip ettiklerini, Türkiye'ye iadesi konusunda da olumlu bir sonuç beklediklerini ifade etti.