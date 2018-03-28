FETÖ elebaşı Gülen'in SGK oyunu deşifre oldu!

Matbaada çalışmış gibi gösterilip 49 yaşında yaşlılık aylığı alarak SGK’yı zarara uğrattığı iddia edilen Salih Gülen'in 15 yıl hapsi istendi.

Güncellenme 28 Mart 2018 15:45

SGK'nın şikayetiyle FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve kardeşi Salih Gülen hakkında Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma tamamlandı.

Yaşlılık aylığı bağlamış

Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesinin kabul ettiği iddianamede, sanık Fetullah Gülen'e Emekli Sandığı Kanunu kapsamında 20 yıl 11 ay 23 gün ve Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamında 1 Mart 1986 ila 30 Ocak 1990 arasında bin 410 günlük hizmetlerine istinaden 8 bin 963 gün üzerinden yaşlılık aylığı bağlandığı ortaya çıktı.

Gülen’i çalışıyor gibi göstermiş

"Sosyal Sigortalar Kanunu'na tabi hizmetlerinin gerçeğe aykırı olduğu" aktarılan iddianamede, Salih Gülen'in, kardeşi Fetullah Gülen'i kendisine ait matbaada çalışıyormuş gibi gösterdiği belirtildi.

SGK’yı zarara uğratmışlar

İddianamede, tanıklar beyanlarında Fetullah Gülen'in matbaada hiç çalışmadığını doğruladığı belirtildi. İddianamede ayrıca, Fetullah ve Salih Gülen'in fikir ve irade birliği içerisinde olduğu, FETÖ elebaşının yaşlılık aylığına hak kazanması amacıyla SGK'ya gerçeğe aykırı bildirimlerde bulunduğu, kurumun sahte belgeler düzenlenmesine sebep olarak Fetullah Gülen'in hakkı olmadığı halde 1 Şubat 1990'dan itibaren yaşlılık aylığı aldığı, SGK'yı zarara uğrattıkları anlaşıldığı, anlatılan olaylarla ilişkilendirilen deliller ve tüm dosya kapsamı birlikte ele alındığı, sanıkların üzerlerine atılı suçları işledikleri anlaşıldığı belirtildi.

Kamu davası açıldı

Gülen kardeşlerin, 15 Temmuz'daki darbe girişimi sonrası Türkiye'ye dönmediği, ABD'de ve ihanetleri ile ilgili haklarında açılan davalar nedeniyle dönmeyecekleri herkesçe bilindiği, yakalama kararının infazının mümkün olmadığına işaret edildiği, bu nedenle sanıkların haklarında üzerlerine atılı suçlardan dolayı yakalama kararının infazı beklenmeksizin kamu davası açılması gerektiği kanaatine varıldığı kaydedildi.

“Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık"

Fetullah ve Salih Gülen hakkında "Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" ve "Resmi belgede sahtecilik" suçlarından 5 yıldan 15 yıla kadar hapis talep edildi.

Maaşı15 Temmuz’da kesilmişti

Sahte evraklarla 49 yaşından itibaren yaşlılık aylığı aldığı anlaşılan Fetullah Gülen'in maaşı, 15 Temmuz'daki darbe girişimi sonrası kesilmişti.