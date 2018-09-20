FETÖ elebaşı Gülen'i ölüm korkusu sardı

15 Temmuz darbe girişiminin sorumlusu FETÖ’nün elebaşı Fethullah Gülen’i ölüm korkusu sardı.

Güncellenme 20 Eylül 2018 14:23

Pensilvanya lüks bir yaşan süren Gülen’in ABD'yi sarsan 'Florence Kasırgası'dan kaynaklanacak olası güvenlik problemleriyle ilgili korkuları ve bu konuda yürüttüğü lobi faaliyetleri deşifre oldu.

Kasırga nedeniyle taşınıyor

İstihbarat kaynaklarından edinilen bilgiye göre, FETÖ elebaşı Gülen, kasırganın önümüzdeki günlerde 'örgüt ini' olarak nitelendirilen Pensilvanya Saylorsburg'daki devasa malikanesini vurma ihtimali nedeniyle malikaneden çıkma kararı aldı.

FBI olumsuz cevap verdi

Fakat Gülen, yaşadığı yerden başka bir yere transfer olurken, öldürülme ve kaçırılma olasılığı sebebi ile Amerikan Federal Soruşturma Bürosu FBI'dan güvenlik garantisi istedi. FBI ise Gülen ve örgütünün bu talebine olumsuz cevap verdi.

Lobi faaliyetlerine başladılar

Bunun üzerine FETÖ'cüler ABD'de iltisaklı oldukları senatörler üzerinden FBI'nın ret kararını tersine çevirmek için lobi faaliyetlerine girişti. Örgüt yöneticilerinin özellikle Evanjelist senatörler üzerinden lobi faaliyetleri yürüttüğü öğrenildi. FETÖ'cülerin şu andaki en büyük korkusunun ve örgüt gündeminin en önemli maddesinin kasırgadan kaçarken Gülen'in kaçırılması ya da öldürülmesi olduğu belirtiliyor.