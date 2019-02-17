FETÖ elebaşı Gülen, Türkiye'ye mi iade ediliyor!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in yakalanıp Türkiye’ye getirildiği iddiaları hakkında, "Bize ulaşan böyle bir şey yok" dedi.

Güncellenme 17 Şubat 2019 12:51

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in yakalanıp Türkiye’ye getirildiği iddiaları hakkında açıklama yaptı. Kalın, konuyla ilgili kendilerine ulaşan bir bilginin olmadığını söyledi.

“FETÖ ile mücadele konusunda kararlılık tamdır”

Türkiye’nin FETÖ ile mücadele konusunda kararlılığının tam olduğunu dile getiren Kalın, dünyanın her yerinde bu ihanet şebekesine karşı mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini, bu zamana kadar pek çok dünya ülkesinde neticeler alındığını, müttefik ülkelerin FETÖ’nün sadece Türkiye için değil kendi ülkeleri için de bir tehdit olduğunu kavramaya başladığını söyledi.

“FETÖ’nün eğitim kurumları kapatıldı”

Kalın, 20’ye yakın ülkede FETÖ’nün eğitim kurumlarının kapatıldığını, bazılarının da Maarif Vakfı'na devredildiğini, bu çalışmaların devam edeceğini belirtti.

“Cumhurbaşkanımızın da bu konuda kararlılığı tamdır”

FETÖ’nün hamisi, koruyucusu, yönlendiricisi, akıl hocaları kim olursa olsun bu milletin dik duruşunun 15 Temmuz'da ne ise bugün de aynı olduğunu vurgulayan Kalın, “Cumhurbaşkanımızın da bu konuda kararlılığı tamdır. Gerek dinimize inanç noktasında gerekse ülkemize siyasi ve toplumsal noktada verdikleri hasar artık herkes tarafından bilinmekte. Bu yalan, ihanet ve sapkınlık şebekesine karşı mücadelemiz kararlılıkla devam edecek" dedi.