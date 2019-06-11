FETÖ elebaşı Gülen intihar mı etti?

Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur, FETÖ elebaşı Gülen'in intihar girişiminde bulunduğunu iddia ederek, beyaz kıyafetli bit fotoğrafını paylaştı.

Güncellenme 11 Haziran 2019 10:47

Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur, 15 Temmuz hain darbe girişiminin planlayıcısı FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in intihar girişiminde bulunduğunu iddia etti. Uğur, köşesindeki yazısında bir de Gülen’e ait olduğu ileri sürülen bir fotoğraf da yayımladı.

Özcan, Gülen’i dinlemiyor

FETÖ içinde Gülen'den sonra en güçlü adam olarak gösterilen Mustafa Özcan'ın Gülen'in talimatlarını dinlemediği, ikilinin Ramazan ayı öncesinde restleştiği iddia ediliyor.

FETÖ elebaşı intihar mı etti?

Fuat Uğur, Türkiye gazetesinde "Fetullah Gülen neden intihar girişiminde bulundu?" başlığıyla yayımlanan yazısında, Gülen'in tartışma sırasında Özcan'ı kendi ölümüyle tehdit ettiğini yazdı.

Daha önce FETÖ'de önemli görevler üstlenmiş olan Ümit Akdemir'in içeriden aldığı bilgileri köşesine taşıyan Uğur, yazısına şöyle devam etti:

“Fetullah’ın eli morarmış”

Çok kullandığı ilaçlarından bol miktarda alarak intihara teşebbüs ettiğini tahmin ediyor

"Ancak son gelen bilgi inanılmazdı. Fetullah Gülen dediğini yapmış ve intihar girişiminde bulunmuştu. Ancak kurtarılmıştı. Ümit’e ulaştırılan aşağıdaki fotoğraf intihardan kurtarılan Fetullah’ın eli. Serum takılmış ve uzun süre kaldığından dolayı da morarmış bir el.

Peki Fetullah Gülen nasıl intihar girişiminde bulunmuştu? Bu, inancına aykırı değil miydi? Sonuçta ayaküstü bin tane takiyye yapıp buna da bir kılıf bulabilirdi ama yine de intihar Müslüman olan için kesinlikle yasaklanan bir eylem. Başkasını öldürmekten daha ağır bir günah.

Ümit Akdemir FETÖ elebaşının günde sayısı belirsiz derecede çok kullandığı ilaçlarından bol miktarda alarak intihara teşebbüs ettiğini tahmin ediyor. Çünkü Fetullah cehennemde intihar eylemini gerçekleştirdiği yöntemle ceza göreceği bilgisiyle kendini bu konuda da garantiye aldı. Lâkin Fetullah’ın intiharı fark edildi ve müdahale edildi. Ramazan ayı da bu nedenle nekahetle geçti.

Yine kıyafet mesajı: Bu kez kefenle

Aradan epey zaman geçtikten sonra Fetullah Gülen’in ilk Bamteli konuşması Ramazan Bayramı münasebetiyle yayınlandı. Normalde 35-40 dakika olan Bamteli konuşması ilginçtir sadece 5-6 dakikaydı.

Fetullah bembeyaz bir kıyafetle çıkmıştı bu kez.