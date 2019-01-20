FETÖ elebaşı, Adil Öksüz'ü falakaya yatırmış

FETÖ davasında ifadesine başvurulan Ü.A.,adlı şahıs, örgütün elebaşının Adil Öksüz'ü falakaya yatırarak dövdüğünü anlattı.

Güncellenme 20 Ocak 2019 13:27

İstanbul’da ağır cezada görülen bir davası kapsamında ifadeye çağrılan ve kimlik bilgilerinin gizli kalmasını isteyen Ü.A'nın, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in örgüt mensuplarına şiddet gösterdiği beyanları ile şok etti. Ü.A., ifadesinde bildiklerini anlattığını, öğretim görevlisi olduğu yıllarda örgütte molla diye tabir edilen Ahmet Güneş’le tanıştığını ifade etti.

Örgüt içerisindeki görevleri neydi?

Ahmet Güneş’in molla olduğuna dair bilgileri başka örgüt mensuplarından da duyduğunu dile getiren Ü.A., Güneş’in FETÖ'nün "mahrem imamları"yla da irtibatlı olduğunu, örgüt içerisindeki görevinin ne olduğunu tam olarak bilmediğini ama Güneş'in "Kara Kuvvetleri Komutanlığı mahrem imamları"ndan olduğunu birçok kişiden duyduğunu anlattı.

Molla diye tabir edilen gruptandı

Ü.A, Ahmet Güneş adlı kişinin kendi ağzından "TSK imamı" olduğunu duyduğunu, 15 Temmuz darbe girişimini Akıncı Üssü'nden yöneten firari Adil Öksüz ve KHK ile kapatılan eski Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı Başkanı ve FETÖ çatı davasının firari sanığı Mustafa Yeşil ile "molla" arkadaşı olduğunu duyduğunu iddia etti.

FETÖ elebaşından dayak yemişler

Öte yandan Ü.A. ifadesinde, Güneş'in ve arkadaşlarının FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'den dayak yediklerini kendisine anlattığını dile getirdi.

Kanser önlemi

Ü.A., Ahmet Güneş, Adil Öksüz ve Mustafa Yeşil'in örgüt elebaşısının yanında kaldıkları dönemde, Fetullah Gülen'in kanserojen etkisi yaratır diye yemek yediği tabak ve materyalleri normal piyasada bulunan deterjanlarla yıkatmayıp arap sabunu ile kendilerine yıkattırdığını anlattı.

Adil Öksüz’ü falakaya yatırmış

Yine bir defasında Güneş, Öksüz ve Yeşil'in bulaşıkları Arap sabununun yetersizliği nedeniyle aralarında konuşarak 'Normal deterjan ile yıkayalım’ dediklerini aktaran Ü.A., “Kimseye söylemezlerse Gülen'in bu durumdan haberdar olamayacağını ve bunu yapmalarını da kendilerine Adil Öksüz'ün söylediğini, ancak Gülen'in yemek esnasında tabak ve kaşıkları koklayarak bu durumu fark ettiğini ve kendilerini falaka denilen usulle dövdüğünü anlatmıştı. Tüm bu durumlar karşısında Ahmet Güneş'in, Adil Öksüz ile bağlantılarının olduğunu, konuşturulması halinde örgüt elebaşı Gülen ve Öksüz'ün arasındaki ilişkinin net olarak tespit edilebileceği kanısındayım” ifadelerini kullanırken kendisine gösterilen Ahmet Güneş’i fotoğraflardan teşhis etti.