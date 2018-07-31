FETÖ durmuyor! Şimdi de bu yolu deniyorlar

FETÖ imamından çıkan belgeler, örgütün halen aktif olduğunu ve sızma tehlikesinin halen geçmediğini gösterdi.

Güncellenme 31 Temmuz 2018 10:34

Geçen Şubat ayında gözaltına alınan FETÖ’nün Deniz Kuvvetleri Yapılanması’ndaki örgüt üyelerinin imamı olan “Engin” kod isimli Ersin K.'dan çıkan belgeler TSK'daki FETÖ tehlikesinin geçmediğini gözler önüne serdi.

Dökümanlar şifrelendi

Ersin K.’dan üç adet DVD, otomobil içerisine saklanmış beş adet micro hafıza kartı ve sekiz gb’lik USB ele geçirildi. Ele geçirilen dökümanların üst düzey şifreleme programına tabi tutulduğu ve incelenmesi için TÜBİTAK’a gönderildiği belirtildi.

Örgütsel yazışmalar ele geçirildi

Sabah’ın haberine göre, ele geçirilen USB’nin çözümünde sona gelindi. Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Savcılarından Can Tuncay'a TÜBİTAK tarafından bilgi notu gönderildi. Nottaki ifadelere göre, USB bellekte Ersin K.’ya ait örgütsel yazışmalar ele geçirildi.

Kritik yazışma

Yazışmaların en son 13 Kasım 2017’de yapıldığı ortaya çıkarken içeriğinde örgüt üyesi askerlerin tayinleri, görev yerleri, hangi imamın sorumlu olacağı ve kod isimleri gibi ifadeler yer alacağı belirtildi.

TÜBİTAK deşifre etti

TÜBİTAK’ın deşifre ettiği yazışmalarda, yeni kurulan kurmaylık sistemi Karargâh Subaylığı Eğitimi'ne (KARSU) hangi askerin sızdırılacağına dair ifadeler dikkat çekti. Öte yandan örgüt üyesi firarilerin saklandıkları gaybubet evlerinin adresi, hangi yöntem ve güzergâhlardan firar edilmesi gerektiği, eş bilgileri, eşlerin örgütsel durumları gibi veriler de soruşturma birimleri tarafından ele geçirildi.

USB’nin incelenmesi bitmedi

İncelenmesine halen devam edilen USB’de, 13 Kasım 2017 tarihli konuşmanın da geçtiği, “Note 33” isimli bir dosya dikkati çekti. Konuşmalara göre, örgüt imamı tarafından 'öğretmen irtibat çalışması' adı altında bir çalışma gerçekleştiriliyor.

Ankesörlü telefon paniği

Diğer bir gündem maddesi ise “öğrenci irtibat” konusu oldu. Bu konu başlığının altında ise FETÖ’nün TSK’daki kriptoların deşifre edilmesinde büyük pay sahibi olan ankesörlü telefon soruşturmasıyla ilgili örgütün alarm verdiği anlaşıldı.

Yeni ihraçlar üyeleri korkutuyor

Bahsi geçen konuşmada, "Pek duyulmasın ama kontörlü telefon meselesinden dolayı 600 civarı yeni ihraç olabilir deniyor TSK'dan" ifadeleri kullanıldı. Soruşturmanın savcısı Tuncay, hazırladığı 100 sayfalık ankesörlü telefon raporunda örgüt üyelerinin bu konuşmalarla ankesörlü telefonla ilgili yapılacak ihraçların örgüt üyelerine duyurulmamasının istendiği, böylece örgüt içi motivasyonun düşürülmemesinin hedeflendiği değerlendirmesinde bulundu.