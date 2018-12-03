FETÖ davasında tanık olan şahıstan ankesörlü telefon itirafı

FETÖ’nün 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Kara Harp Okulu'ndaki eylemlere ilişkin görülen duruşmada tanık olan şahıs, örgütün iletişim yöntemini deşifre etti.

Güncellenme 03 Aralık 2018 12:15

FETÖ’nün 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Kara Harp Okulundaki eylemlere ilişkin dava, tanıkların ifadelerinin alınmasıyla sürdü.

Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmada sanıklar ve avukatları ile müştekiler hazır bulundu.

Duruşmada, haklarında yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında itirafçı olan ve etkin pişmanlıktan yararlanan Gökhan Y., tanık olarak dinlendi.

Cüneyt Kılıcı, teşhis etti

Sanıklardan eski üsteğmen Cüneyt Kılıç ile Tokat'ta FETÖ toplantılarına katıldığını anlatan Gökhan Y., örgütle iltisakından dolayı KHK ile ihraç edildiğini, Tokat'ta verdiği ifadesinde Cüneyt'i teşhis ettiği için burada olduğunu, 2011'e kadar cemaat olarak bildiği örgütle teması olduğunu, o tarihte kendisinden sorumlu kişinin, toplantılara Cüneyt Kılıç'ın da geleceğini söylediğini, kendisini o zaman tanıdığını, belli aralıklarla da görüştüklerini söyledi.

FETÖ abisi tarafından telefonla aranmış

Gökhan Y., kendilerinden sorumlu olduğunu iddia ettiği FETÖ abisi tarafından, ankesörlü telefon ve sabit hatlardan arandığını, bu kişinin toplantılarda bir sonraki toplantının yeri ve zamanı hakkında bilgi verdiğini, planlı toplantılarda değişiklik olduğunda da sabit hatlardan cep telefonunu arayarak bilgilendirdiğini ifade etti.

Bu ifadeden sonra tanıktan söz alan sanık Kılıç ise bu ifadeleri kabul etmediğini, FETÖ sohbetlerinde bulunmadığını ileri sürdü.