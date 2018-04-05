FETÖ davası Hadise'ye uzandı!

15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası tutuklanan isimlerin yargılanmasına Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

Güncellenme 05 Nisan 2018 12:33

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'da kalkıştığı hain darbe girişimi sonrası gözaltına alınan ilk isim olan Yurdakul Akkuş ve 15 sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşma Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Tutuksuz yargılanan sanıklar, Hacı Hüseyin Ç. ve Ali Y. de duruşmaya katıldı. Sanıklar ve avukatları, suçlamaları reddederek tahliyelerini istedi.

Hadise konserindeymiş

Duruşmadan sanıklardan Yılmaz G.'nin ifadeli dikkat çekti. 15 Temmuz darbe gecesinde Bursa'daki bir AVM'de Hadise konserinde olduğunu iddia eden Yılmaz G., bir sonraki duruşmada Hadise'nin şahit olarak dinlenmesini talep etti. Mahkeme heyeti ise sanıktan gelen bu talebi, dosya açısından gerekli görmediği için reddetti.

15 yıl hapisleri istendi

Savcı duruşmanın son celsesinde mütalasını açıkladı. Açıklanan mütalada, tutuklu sanıkların T.C.K 309. maddesi gereği "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, sanık Akkuş'un "silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek" suçundan 10 ile 15 yıl arasında, diğer tutuklu sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 5 ile 10 yıl arasında hapisle cezalandırılmalarını talep etti.

Tutuksuz yargılananların beraati istendi

Ayrıca tutuksuz sanıkların beraatini isteyen Cumhuriyet savcısı, sanıkların tutukluluk ve adli kontrol hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.