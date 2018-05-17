FETÖ davaları ne zaman sonuçlanacak?

HSK Başkanvekili Yılmaz, 15 Temmuz sonrası 4 bin hakim ve savcının ihraç edildiğini, FETÖ davalarının 2018'in sonunda biteceğini söyledi.

Güncellenme 17 Mayıs 2018 10:10

HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz, FETÖ soruşturmalarının 2018'de sonlanacağını, yargı eliyle kumpas yapacak, delil uyduracak hakim savcının kalmadığını söyledi.

Dört bin hakim ve savcı ihraç edildi

FETÖ'yle mücadelenin devam ettiğini belirten Yılmaz, Türk yargısının sorunlarının dünyadaki sorunlarla aynı olduğunu, 2007'den sonra ilk defa yargının belli bir terör örgütünün saldırısı altına girdiğini, daha önce de yargıya sızmalar olduğunu fakat, 2007'den sonra başlayan süreçte örgütün operasyonel hale geldiğini, 12 Eylül öncesinde de polisin ve öğretmenin kutuplaştığın ama yargının hiçbir zaman kutuplaşmadığını, yargının, adaleti hiçbir zaman başka bir amaç için kullanmaya izin verenlere alet olmadığının, FETÖ'nün bunu yaptığını, 15 Temmuz sonrası yargının kendi içindeki bu durumdan kurtulması için 4 binin üzerinde hakim ve savcının emeklilik ve ihraç yoluyla meslekten çıkarıldığını belirtti.

Kıdemsiz bir kadro söz konusu

FETÖ örgütünden dolayı ağır bir iş yükü geldiğini vurgulayan Yılmaz, ilk derecede kadronun yüzde ellisi yaklaşık üç yıllık kıdeme sahip, kıdemsiz bir kadro olduğunu ama başka çarenin de olmadığını, kurtuluş savaşın 15 yaşındaki çocukların cepheye sürüldüğünü, Türkiye'de adaletin ayağa kalkması için tarafsız inandırıcı ve adil olması için böyle olması gerektiğini, örgüt üyesi, amaçları doğrultusunda yargıyı kullanan hakim savcıların yerine; mutlak anlamda tarafsız kalabilen güvenilir, yüreğinde vicdan taşıyan kadroları getirdiklerini, Türkiye'de artık yargı eliyle kumpas yapacak, delil uyduracak hakim savcı kalmadığını söyledi.

2007-2013’te adaletsiz bir dönem yaşandı

Yılmaz, şu anda hakim ve savcıların tamamının bağımsız, vicdanlı, iradeli, hakimlik edebine sahip kişilerden oluştuğunu, FETÖ örgütüyle irtibatı tespit edilenlerin hızla meslek dışına çıkarılmaya devam edileceğini, Türkiye'de 2007-2013 yılları arasında adaletin yok olduğunu, darbe teşebbüsüyle ilgili açılmamış davanın kalmadığını, kararların çıkmaya başladığını, 2018 yılı sonunda ağırlıklı olarak FETÖ davaları bitmiş olacağını belirtti.