FETÖ, Danıştay üyelerine kamp yapmış!

FETÖ’nün yargı ayağındaki şahısların yargılandığı davada, Danıştay üyelerinin İstanbul'da yaptıkları kampın detayları aktarıldı.

Güncellenme 05 Mart 2019 16:03

Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Ömer Kara; FETÖ’nün yargı ayağındaki şahısların yargılandığı davada, örgüt üyesi Danıştay üyelerinin İstanbul'da yaptıkları kampın detayları aktarıldı.

Danıştay üyeleri İstanbul'a götürüldü

Mütalaaya göre; örgüt üyesi ve grup sorumlusu Galip Tuncay Tutar’ın, organizasyonu ile 2012'de FETÖ mensubu Danıştay üyeleri İstanbul'a götürüldü.

FETÖ elebaşı Gülen’in odası gezdirildi

FETÖ üyeleri, burada FETÖ’ye ait dershanede bir süre misafir oldu. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in firar etmeden önce kaldığı ve o günkü haliyle korunan dershanedeki özel oda da örgüt üyeleri tarafından gezildi.

Gülen ne talimatı verdi?

Diğer yandan mütalaada; söz konusu özel odanın daha önce kullanıldığına yönelik tespitlere, burada terörist elebaşı Gülen'in yurt dışına kaçmadan önce yaptığı toplantılardaki talimatlara da değinildi.

"Devleti ele geçirin”

Bu tespitlere göre ise FETÖ elebaşı Gülen, bu odadaki gizli toplantılarda, devlet içinde üst düzey konumda bulunan örgüt üyelerine, "Devleti ele geçirin, kan damarlarının içine kadar sızın" talimatını verdi.

"Hissedilmeden ileriye kadar gidin”

Talimatlarında örgüt mensuplarının deşifre olduklarında yapmaları gerekenlere de dikkati çeken Gülen, "Hissedilmeden ileriye kadar gidin. Hissedildiğiniz zaman geriye çekiliyor gibi yapın." yönlendirmesinde bulundu.

Mütalaada, terörist elebaşı Gülen'in bu talimatlarına ilişkin ByLock yazışmaları ile örgütün o tarihteki kampına yönelik tespitlere de yer verildi.