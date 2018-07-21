"FETÖ borsası" çetesi çökertildi

Bursa'da FETÖ'cü tutukluları çıkarmaları için hakim ve savcılara baskı kuran bir çete çökertildi.

Güncellenme 21 Temmuz 2018 14:20

Bursa'da FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan şüphelilerin davalarından lehlerine karar çıkması için hakim ve savcılara çeşitli yönden baskı kurduğu iddia edilen suç örgütüne operasyon yapıldı. Gözaltına alınan dokuz şüpheliden 5'i tutuklanırken 3 kişi de adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Bir kişinin de adliyedeki işlemleri devam ediyor.

Hakim ve savcılara baskı kuruldu

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı başta FETÖ olmak üzere, çeşitli suçlardan lehine karar vermeleri için hakim ve savcılar üzerinde baskı kurduğu iddia edilen suç örgütüne yönelik soruşturma başlattı.

9 kişi gözaltına alındı

Emniyet ekipleri soruşturma kapsamında, örgütün lideri olduğu iddia edilen iş adamı E.E.Ç. ve avukat O.Ö.T.'nin de aralarında bulunduğu 9 kişi operasyonla gözaltına aldı. Bursa, Manisa, Yalova, İstanbul, Kocaeli, Diyarbakır, Urfa, Konya, İzmir ve Eskişehir'de bazı soruşturma ve davaları etkilemeye çalışan, bu kapsamda 6 hakim ve savcıyla bağlantı içinde oldukları saptanan şüphelilerden 8'i, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden avukat O.Ö.T., Y.Y., M.İ., H.Ö. ve B.Ö. nöbetçi mahkemece tutuklandı. 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruları yanıtsız bıraktı

Örgütün lideri olduğu öne sürülen E.E.T. ise gece geç saatlerde adliyeye sevk edildi. Hala görevde olan bir başsavcı ile çekilmiş fotoğrafı sosyal medya hesabında yer alan E.E.Ç., gazetecilerin sorularına cevap vermedi.