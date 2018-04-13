FETÖ artık bu uygulamayı kullanıyor!

Bir okulda öğretmenlik yapan FETÖ üyesinin "2048 Fun and Relaxing Puzzle Game" adlı oyun görünümlü bir haberleşme programı kullandığı tespit edildi.

Güncellenme 13 Nisan 2018 09:49

FETÖ yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt mensuplarının akıllı telefonlara indirilen "2048 Fun and Relaxing Puzzle Game" adlı oyun görünümlü ByLock tarzı yeni bir kriptolu haberleşme uygulaması kullandıkları tespit edildi.

Önemli bulgulara rastlandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün sözde Deniz Kuvvetleri yapılanmasında yer alan ve örgüte mensup bazı askerlerden sorumlu Engin kod adlı E.K'den ele geçirilen örgütsel doküman ve dijital delillerde önemli bir bulguya rastlanıldı.

Yeni bir haberleşme programı kullanıyorlar

Ele geçirilen dijital verilerin incelenmesi sonucunda aralarında ByLock gibi birçok kriptolu haberleşme programı kullanan örgüt üyelerinin yeni bir kripto haberleşme programı daha kullandığı ortaya çıktı.

Uygulama oyun görünümlü

Konuyla ilgili inceleme yapan savcılık, bazı FETÖ üyelerinin akıllı telefonlarına kurulu bulunan "2048 Fun and Relaxing Puzzle Game" oyunu görünümlü yeni kripto haberleşme programını indirilerek kullanıldığını tespit etti.

Öğretmenlik yapıyormuş

Öte yandan E.K.'nın gözaltına alınana kadar bir devlet okulunda öğretmen olarak görev yaptığı ve daha önce ByLock kullandığı da tespit edildi. Konuyla ilgili soruşturma devam ediyor.