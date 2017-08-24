Fethiye'de çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü

Muğla'nın tatil bölgesi Fethiye'de orman yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Güncellenme 24 Ağustos 2017 16:20

Muğla-Fethiye Yanıklar Mahallesi'nde orman yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına müdahale ediliyor.



Muğla'nın Fethiye ilçesi Yanıklar Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle yangının büyüdüğü ekiplerin havadan ve karadan müdahalesini sürdürdüğü bildirildi. Orman yangınına 7 helikopter 3 amfibik uçak 35 arazöz sevk edildi.

(CNN Türk)

