Ferit Şahenk'ten o iddialara net cevap!

Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Şahenk, borçlarını yapılandırması hakkında ortaya atılan iddiaları değerlendirdi.

Güncellenme 08 Ağustos 2018 09:36

Büyük sektörlerde 35 bin kişiyi istihdam eden Doğuş Grubu’nun adı son günlerde ekonomi çevrelerinde sıkça konuşulmaya başlandı. Şirket, borçlarını yeniden yapılandırılma konusunda ilk adımlardan birini atarken bu konuda bankalarla masaya oturdu.

Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk, 5 yılda 300-350 milyon Euro’luk tasarruf hedefi koyduklarını ve bu hedef için 5 kişilik izleme ekibinin kurduklarını söyledi.

“Bankalara en doğru programı sunduk”

Şahenk, bankalara hak hukuk çerçevesinde en doğru olan nakit akışlarını çıkarıp bir program sunduklarını, bu analizlerin daha onlar incelemeye almadan arz edildiğini, borçlardan ne bir kesinti ne de iskonto istediklerini, faizi piyasada neyse ona göre oluşmasına baktıklarını, söz konusu kredi portföy yapısının iki yıl faiz ödemeli olduğunu, dört yıl anapara artı faiz ödemeli planladıklarını, burada teminatsız olan bankalar olduğunu, hepsinin yüzde yüz elliye yakın teminatlanmış olduğunu belirtti.

“1.2 milyar dolar büyüklüğe ulaştık”



Şu anda 1.2 milyar dolar büyüklüğe ulaştıklarını ifade eden Şahenk, sektördeki hedefinin 8 milyar dolarlık bir grup yaratmak olduğunu, otelleri kendi özellikleriyle, hikayeleriyle oluşturmak istediklerini, bunun yatırımcının ilgisini çektiğini, otel grubunda stratejik anlamda yeniden bir yapılandırmaya gittiklerini, yeni otel alımı gibi satımı da olabileceğini, daha yüksek markalara gitmek istediklerini söyledi.

“Haberlerin çıkmasına üzüldüm”

Şahenk, inşaat gibi ana sektörlerde çalışmaların devam edeceğini, otomotivin çok önem verdiği bir iş alanı olduğunu, son zamanlarda otomotivle ilgili bazı haberler çıkmasına üzüldüğünü, otomotivin kendileri için büyümeye de devam edecekleri bir sektör olduğunu, Volkswagen’in biraz kapı açması durumunda biz bir iki tane daha Volkswagen Grubu dışından da bir şeyler yapabileceklerini, çok iyi bir bayi yapısına sahip olduklarını belirtti.

“Borçların yapılandırılması gayet normal”

Borçları yapılandırmanın normal olduğunu belirten Şahenk, dünyanın önemli şirketlerinin bile zaman zaman bunu yaptığını, girişimciliğin getirdiği risk yapısı için ilk hamleyi yapan olduklarını, yanlış anlaşıldığını, 12 yılda 9 milyar dolarlık yatırım yaptıklarını, yaptıkları yatırımların yüzde 81’inin bu ülkeye olduğunu, yüzde 19’u da restoranlar olsun marinalar olsun yurt dışına olduğunu söyledi.